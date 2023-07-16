https://sputniknews.com.tr/20230716/romanin-simge-yapisi-kolezyum-kisa-sure-icinde-ucuncu-kez-tahrip-edildi-1073592966.html
Roma'nın simge yapısı Kolezyum, kısa süre içinde üçüncü kez tahrip edildi
Roma'nın simge yapısı Kolezyum, kısa süre içinde üçüncü kez tahrip edildi
İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü tarihi yapılarından Kolezyum, birkaç hafta içinde üçüncü kez tahrip edildi. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T20:03+0300
2023-07-16T20:03+0300
2023-07-16T20:03+0300
italya
avrupa
roma
kolezyum
tahribat
tarihi eser
yaşam
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan Jandarması (Carabinieri), dün 17 yaşındaki bir Alman öğrenciyi yanında öğretmeniyle gezerken Kolezyum'un zemin katındaki duvara bir şeyler kazırken yakalandı.Tarihi yapıya bir diğer zarar verme girişimi ise geçen cuma yaşandı. Ailesiyle tatile gelen 17 yaşındaki İsviçreli bir öğrenci, Kolezyum'un duvarına isminin baş harfini kazırken bir turist rehberi tarafından videoya alındı. Rehberin, Kolezyum'a zarar veren genç kızı yetkililere bildirdiği kaydedildi.Olay anına ilişkin videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine pek çok kullanıcı da Kolezyum'u tahrip eden kıza tepki gösterdi.Kolezyum'a zarar veren her iki turistin de 15 biner avro para cezası ve 5'er yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya oldukları belirtildi.Asıl adı 'Flavian Amfiteatr' olan yaklaşık 2 bin yıllık Kolezyum, 23 Haziran'da da İngiltere'de yaşayan Bulgar asıllı bir kişi tarafından tahrip edilmişti. Adının Ivan olduğu belirtilen kişi, Kolezyum'un duvarına 'Ivan + Hayler 23/6/23' yazdığı videonun sosyal medyada infiale yol açması üzerine Roma Belediyesine özür mektubu göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230704/kolezyuma-adini-kaziyan-turist-ozur-diledi-1073143352.html
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italya, avrupa, roma, kolezyum, tahribat, tarihi eser
italya, avrupa, roma, kolezyum, tahribat, tarihi eser
Roma'nın simge yapısı Kolezyum, kısa süre içinde üçüncü kez tahrip edildi
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İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü tarihi yapılarından Kolezyum, birkaç hafta içinde üçüncü kez tahrip edildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan Jandarması (Carabinieri), dün 17 yaşındaki bir Alman öğrenciyi yanında öğretmeniyle gezerken Kolezyum'un zemin katındaki duvara bir şeyler kazırken yakalandı.
Tarihi yapıya bir diğer zarar verme girişimi ise geçen cuma yaşandı. Ailesiyle tatile gelen 17 yaşındaki İsviçreli bir öğrenci, Kolezyum'un duvarına isminin baş harfini kazırken bir turist rehberi tarafından videoya alındı. Rehberin, Kolezyum'a zarar veren genç kızı yetkililere bildirdiği kaydedildi.
Olay anına ilişkin videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine pek çok kullanıcı da Kolezyum'u tahrip eden kıza tepki gösterdi.
Kolezyum'a zarar veren her iki turistin de 15 biner avro para cezası ve 5'er yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya oldukları belirtildi.
Asıl adı 'Flavian Amfiteatr' olan yaklaşık 2 bin yıllık Kolezyum, 23 Haziran'da da İngiltere'de yaşayan Bulgar asıllı bir kişi tarafından tahrip edilmişti. Adının Ivan olduğu belirtilen kişi, Kolezyum'un duvarına 'Ivan + Hayler 23/6/23' yazdığı videonun sosyal medyada infiale yol açması üzerine Roma Belediyesine özür mektubu göndermişti.