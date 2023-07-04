https://sputniknews.com.tr/20230704/kolezyuma-adini-kaziyan-turist-ozur-diledi-1073143352.html

Kolezyum'a adını kazıyan turist özür diledi

Kolezyum'a adını kazıyan turist özür diledi

Roma'daki tarihi Kolezyum'a kendisinin ve kız arkadaşının adını kazıdığı için büyük tepki çeken turist af diledi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T11:16+0300

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yaşam

roma

kolezyum

isim

harf

özür

turist

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İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan Ivan Dimitrov, kendisi ve sevgilisi Hayley Bracey'nin adını Roma'daki 2000 yıllık tarihi Kolezyum'a kazırken yakalanmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler İtalya ve dünya genelinde tepki toplamıştı.İtalya Kültür Bakanlığı Sözcüsü Roberto Martina, Dimitrov'un eyleminden dolayı 'içten pişmanlık duyduğunu' söylediğini aktardı. Martina, "Yaptıklarından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi ve bunun için af diledi" dedi.İtalyan yetkili şöyle devam etti: Video nedeniyle davanın oldukça basit ve hızlı ilerleyeceğini söyleyen Martina, “Yasal sonuçlar konusunda doğal olarak endişeliydi ve bunların hepsi ona açıklandı. Ona bunu neden yaptığını sormadık, bunu yargıç soracak" ifadelerini kullandı. Dmitrov'un kız arkadaşı Bracey'nin soruşturmaya dahil edilmediğini söyleyen İtalyan sözcü, kadın için 'olayın masum tarafı' dedi. Ne olmuştu?Dimitrov, YouTube'da paylaşılan videonun ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Videoda turistin, asıl adı 'Flavian Amfitiyatrosu' olan Kolezyum'un duvarlarına anahtarla kendisinin ve sevgilisinin adını kazıdığı görülmüştü.İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano dün yaptığı sosyal medya paylaşımında kolluk kuvvetlerinin, 'Kolezyum'daki barbar ve absürt hareketten sorumlu olduğu varsayılan kişiyi teşhis ettiğini' söylemişti. Sangiuliano, "Bu hareket, dünyada anıtların ve tarihin değerini bilen herkesi rahatsız etti" demişti.27 yaşındaki Dimitrov'un, Birleşik Krallık'ın Bristol kentinde yaşadığı, fitness eğitmeni ve kurye olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230630/kolezyuma-anahtarla-ad-kaziyan-kisinin-kimligi-tespit-edildi-1073030911.html

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roma, kolezyum, isim, harf, özür, turist