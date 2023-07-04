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https://sputniknews.com.tr/20230704/kolezyuma-adini-kaziyan-turist-ozur-diledi-1073143352.html
Kolezyum'a adını kazıyan turist özür diledi
Kolezyum'a adını kazıyan turist özür diledi
Roma'daki tarihi Kolezyum'a kendisinin ve kız arkadaşının adını kazıdığı için büyük tepki çeken turist af diledi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T11:16+0300
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yaşam
roma
kolezyum
isim
harf
özür
turist
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İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan Ivan Dimitrov, kendisi ve sevgilisi Hayley Bracey'nin adını Roma'daki 2000 yıllık tarihi Kolezyum'a kazırken yakalanmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler İtalya ve dünya genelinde tepki toplamıştı.İtalya Kültür Bakanlığı Sözcüsü Roberto Martina, Dimitrov'un eyleminden dolayı 'içten pişmanlık duyduğunu' söylediğini aktardı. Martina, "Yaptıklarından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi ve bunun için af diledi" dedi.İtalyan yetkili şöyle devam etti: Video nedeniyle davanın oldukça basit ve hızlı ilerleyeceğini söyleyen Martina, “Yasal sonuçlar konusunda doğal olarak endişeliydi ve bunların hepsi ona açıklandı. Ona bunu neden yaptığını sormadık, bunu yargıç soracak" ifadelerini kullandı. Dmitrov'un kız arkadaşı Bracey'nin soruşturmaya dahil edilmediğini söyleyen İtalyan sözcü, kadın için 'olayın masum tarafı' dedi. Ne olmuştu?Dimitrov, YouTube'da paylaşılan videonun ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Videoda turistin, asıl adı 'Flavian Amfitiyatrosu' olan Kolezyum'un duvarlarına anahtarla kendisinin ve sevgilisinin adını kazıdığı görülmüştü.İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano dün yaptığı sosyal medya paylaşımında kolluk kuvvetlerinin, 'Kolezyum'daki barbar ve absürt hareketten sorumlu olduğu varsayılan kişiyi teşhis ettiğini' söylemişti. Sangiuliano, "Bu hareket, dünyada anıtların ve tarihin değerini bilen herkesi rahatsız etti" demişti.27 yaşındaki Dimitrov'un, Birleşik Krallık'ın Bristol kentinde yaşadığı, fitness eğitmeni ve kurye olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/kolezyuma-anahtarla-ad-kaziyan-kisinin-kimligi-tespit-edildi-1073030911.html
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roma, kolezyum, isim, harf, özür, turist
roma, kolezyum, isim, harf, özür, turist

Kolezyum'a adını kazıyan turist özür diledi

11:16 04.07.2023
© İHARoma'daki tarihi Kolezyum'a kendisinin ve kız arkadaşının adını kazıdığı için büyük tepki çeken turist af diledi.
Roma'daki tarihi Kolezyum'a kendisinin ve kız arkadaşının adını kazıdığı için büyük tepki çeken turist af diledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA
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Roma'daki tarihi Kolezyum'a kendisinin ve kız arkadaşının adını kazıdığı için büyük tepki çeken turist af diledi.
İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan Ivan Dimitrov, kendisi ve sevgilisi Hayley Bracey'nin adını Roma'daki 2000 yıllık tarihi Kolezyum'a kazırken yakalanmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler İtalya ve dünya genelinde tepki toplamıştı.
İtalya Kültür Bakanlığı Sözcüsü Roberto Martina, Dimitrov'un eyleminden dolayı 'içten pişmanlık duyduğunu' söylediğini aktardı. Martina, "Yaptıklarından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi ve bunun için af diledi" dedi.
İtalyan yetkili şöyle devam etti:
"(Dmitrov'un) yargılamanın sonuçlarından endişe duyduğunu düşünüyorum. İki ila beş yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceğini ve 15 bin euro'ya kadar para cezasıyla karşı karşıya olduğunu kendisine söyledik."
Video nedeniyle davanın oldukça basit ve hızlı ilerleyeceğini söyleyen Martina, “Yasal sonuçlar konusunda doğal olarak endişeliydi ve bunların hepsi ona açıklandı. Ona bunu neden yaptığını sormadık, bunu yargıç soracak" ifadelerini kullandı.
Dmitrov'un kız arkadaşı Bracey'nin soruşturmaya dahil edilmediğini söyleyen İtalyan sözcü, kadın için 'olayın masum tarafı' dedi.

Ne olmuştu?

Dimitrov, YouTube'da paylaşılan videonun ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Videoda turistin, asıl adı 'Flavian Amfitiyatrosu' olan Kolezyum'un duvarlarına anahtarla kendisinin ve sevgilisinin adını kazıdığı görülmüştü.
İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano dün yaptığı sosyal medya paylaşımında kolluk kuvvetlerinin, 'Kolezyum'daki barbar ve absürt hareketten sorumlu olduğu varsayılan kişiyi teşhis ettiğini' söylemişti. Sangiuliano, "Bu hareket, dünyada anıtların ve tarihin değerini bilen herkesi rahatsız etti" demişti.
27 yaşındaki Dimitrov'un, Birleşik Krallık'ın Bristol kentinde yaşadığı, fitness eğitmeni ve kurye olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.
İtalya'da polis, ünlü tarihi yapı Kolezyum'a kendisi ve sevgilisinin ismini kazıyan turistin bulunması için arama başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
DÜNYA
Kolezyum'a anahtarla ad kazıyan kişinin kimliği tespit edildi
30 Haziran , 14:06
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