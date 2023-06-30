https://sputniknews.com.tr/20230630/kolezyuma-anahtarla-ad-kaziyan-kisinin-kimligi-tespit-edildi-1073030911.html

Kolezyum'a anahtarla ad kazıyan kişinin kimliği tespit edildi

Kolezyum'a anahtarla ad kazıyan kişinin kimliği tespit edildi

İtalya'nın başkenti Roma'nın sembollerinden Kolezyum'a zarar veren turistin kimliği belirlendi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T14:06+0300

2023-06-30T14:06+0300

2023-06-30T14:06+0300

kolezyum

dünya

birleşik krallık

italya

teşhis

turist

bulgar

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İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano dün yaptığı sosyal medya paylaşımında kolluk kuvvetlerinin, 'Kolezyum'daki barbar ve absürt hareketten sorumlu olduğu varsayılan kişiyi teşhis ettiğini' söyledi. Sangiuliano, "Bu hareket, dünyada anıtların ve tarihin değerini bilen herkesi rahatsız etti" dedi. Sangiuliano, olayın mahkemeye taşınacağını da vurguladı. İngiltere merkezli Daily Mail, Kolezyum'un duvarına anahtarıyla 'Ivan + Hayley 23/6/23' yazan kişinin Ivan Dimitrov olduğunu bildirdi. Ivan Hawkins adını da kullanan Bulgaristan doğumlu turistin, Roma'da kız arkadaşı Hayley Bracey'yle tatil yaptığı açıklandı.27 yaşındaki Dimitrov'un, Birleşik Krallık'ın Bristol kentinde yaşadığı, fitness eğitmeni ve kurye olarak çalıştığı kaydedildi. Haberde Bracey'nin de sporcu beslenmesiyle ilgili bir işi olduğu yazıldı.Konuyla ilgili konuşan 33 yaşındaki kadının annesi, "Hayır, bu doğru olamaz. Böyle bir şey yapmazdı. Kızım İtalya'da tatilde. Ivan onun partneri ve ikisi de uzakta" dedi.İtalyan polisinden kaynaklar, gazeteye Dimitrov'un Bulgaristan'da ailesiyle olduğuna inandıklarını ifade etti. Dimitrov, YouTube'da paylaşılan videonun ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Videoda turist, asıl adı 'Flavian Amfitiyatrosu' olan Kolezyum'un duvarlarına anahtarla kendisinin ve sevgilisinin adını yazıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230627/italyada-kolezyuma-isim-kaziyan-turist-araniyor-1072913009.html

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