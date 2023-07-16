https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-rusya-modern-askeri-techizata-sahip-ama-dusmaninkini-de-inceleyebiliriz-1073583043.html

Putin: Rusya modern askeri teçhizata sahip, ama düşmanınkini de inceleyebiliriz

Putin: Rusya modern askeri teçhizata sahip, ama düşmanınkini de inceleyebiliriz

Rusya’nın modern askeri teçhizata sahip olduğunu belirten Devlet Başkanı Vladimir Putin, T-90 Proriv tankının dünyanın en iyisi olduğunu kaydetti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T12:46+0300

2023-07-16T12:46+0300

2023-07-16T12:46+0300

dünya

rusya

vladimir putin

askeri teçhizat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072999242_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6ba58906fb10d3701155ca5d04fdcfe6.jpg

Putin, “Tersine mühendislik diye bir tabir var. Bakalım, zira modern teçhizat modern teçhizattır. Bizde modern teçhizat var. Üstelik oldukça da etkin. Misal T-90 Proriv tankı. Dünyanın en iyi tankı. Hiç abartısız” ifadesini kullandı.Düşmanın da modern teçhizat ürettiğini söyleyen Putin, “Eğer içini açıp, içinde ne olduğuna, ne kullanabileceğimize bakma fırsatı varsa neden olmasın?” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-misket-bombalarinin-kullanimi-suc-1073580917.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, askeri teçhizat