https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-rusya-modern-askeri-techizata-sahip-ama-dusmaninkini-de-inceleyebiliriz-1073583043.html
Putin: Rusya modern askeri teçhizata sahip, ama düşmanınkini de inceleyebiliriz
Putin: Rusya modern askeri teçhizata sahip, ama düşmanınkini de inceleyebiliriz
Rusya’nın modern askeri teçhizata sahip olduğunu belirten Devlet Başkanı Vladimir Putin, T-90 Proriv tankının dünyanın en iyisi olduğunu kaydetti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T12:46+0300
2023-07-16T12:46+0300
2023-07-16T12:46+0300
dünya
rusya
vladimir putin
askeri teçhizat
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Putin, “Tersine mühendislik diye bir tabir var. Bakalım, zira modern teçhizat modern teçhizattır. Bizde modern teçhizat var. Üstelik oldukça da etkin. Misal T-90 Proriv tankı. Dünyanın en iyi tankı. Hiç abartısız” ifadesini kullandı.Düşmanın da modern teçhizat ürettiğini söyleyen Putin, “Eğer içini açıp, içinde ne olduğuna, ne kullanabileceğimize bakma fırsatı varsa neden olmasın?” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-misket-bombalarinin-kullanimi-suc-1073580917.html
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rusya, vladimir putin, askeri teçhizat
rusya, vladimir putin, askeri teçhizat
Putin: Rusya modern askeri teçhizata sahip, ama düşmanınkini de inceleyebiliriz
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Rusya’nın modern askeri teçhizata sahip olduğunu belirten Devlet Başkanı Vladimir Putin, T-90 Proriv tankının dünyanın en iyisi olduğunu kaydetti.
Putin, “Tersine mühendislik diye bir tabir var. Bakalım, zira modern teçhizat modern teçhizattır. Bizde modern teçhizat var. Üstelik oldukça da etkin. Misal T-90 Proriv tankı. Dünyanın en iyi tankı. Hiç abartısız” ifadesini kullandı.
Düşmanın da modern teçhizat ürettiğini söyleyen Putin, “Eğer içini açıp, içinde ne olduğuna, ne kullanabileceğimize bakma fırsatı varsa neden olmasın?” dedi.