Putin kararnameyi imzaladı: Yabancıların Danone ve Baltika'daki hisseleri Rusya'nın kontrolüne geçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li emekli Korgeneral Moore: F-16’lar hedef olur
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Lübnan’da elinde Kur’an-ı Kerim görüntülü Putin panoları
08:29
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
09:00
11 dk
ÖZEL HABER
İspanyol basını: Aklı olan kimse Rusya ile savaşa girmez
09:31
1 dk
ÖZEL HABER
Çinli uzman Sputnik’e konuştu: Fransa suçu TikTok’a atıyor
10:00
2 dk
Canlı
10:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’da domates benzinden pahalı oldu
13:05
1 dk
ÖZEL HABER
Mars’ta ilk kez organik bileşiklerin izleri bulundu
13:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
14:05
11 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Zelenskiy’ye: Sakinleş
14:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
DSÖ’den dünyaya kuş gribi uyarısı: Dikkatli olun
16:05
2 dk
Canlı
16:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus Ortodoks Kilisesi lideri: Rusya, Deccal’in gelişine karşı caydırıcı
17:05
1 dk
ÖZEL HABER
Soğuk savaştan bittikten sonra NATO’dan ilk
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Canlı
18:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
18:39
11 dk
ÖZEL HABER
Canlı
19:00
1 dk
Canlı
19:30
6 dk
ÖZEL HABER
Canlı
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
20:21
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
21:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
21:37
11 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’da domates benzinden pahalı oldu
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
İspanyol basını: Aklı olan kimse Rusya ile savaşa girmez
08:28
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’li emekli Korgeneral Moore: F-16’lar hedef olur
09:29
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzeyyen Senar'ın doğum günü
10:00
13 dk
ÖZEL HABER
Canlı
10:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: ABD kendi çöküşünü geciktirmek için Ukrayna’yı kullanıyor
13:20
1 dk
ÖZEL HABER
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Sosyal medya uyumu tahrip ediyor
13:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
14:05
3 dk
ÖZEL HABER
DSÖ’den dünyaya kuş gribi uyarısı: Dikkatli olun
14:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzeyyen Senar'ın doğum günü
18:05
13 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger şakalandı: Suç Ukrayna’nın
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna’yı büyük bir yenilgi bekliyor
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransız basını: Fransız eğitmenler Ukraynalı askerlerin ölümlerini umursamıyor
19:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rus Ortodoks Kilisesi lideri: Rusya, Deccal’in gelişine karşı caydırıcı
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Mars’ta ilk kez organik bileşiklerin izleri bulundu
20:40
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Zelenskiy’ye: Sakinleş
21:00
1 dk
ÖZEL HABER
Soğuk savaştan bittikten sonra NATO’dan ilk
21:30
1 dk
ÖZEL HABER
Lübnan’da elinde Kur’an-ı Kerim görüntülü Putin panoları
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Çinli uzman Sputnik’e konuştu: Fransa suçu TikTok’a atıyor
22:35
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-kararnameyi-imzaladi-yabancilarin-danone-ve-baltikadaki-hisseleri-rusyanin-kontrolune-gecti-1073592216.html
Putin kararnameyi imzaladı: Yabancıların Danone ve Baltika'daki hisseleri Rusya'nın kontrolüne geçti
Putin kararnameyi imzaladı: Yabancıların Danone ve Baltika'daki hisseleri Rusya'nın kontrolüne geçti
Rusya lideri Vladimir Putin, Danone ve bira üreticisi Baltika'da yabancılara ait olan hisse paylarını geçici olarak Rusya'nın yönetimine devretti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T19:08+0300
2023-07-16T19:08+0300
ekonomi
rusya
danone nutricia
banka
hisse
vladimir putin
kararname
borsa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1e/1061807144_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8f97eb9814d8fd37a42e0bd4c5a22de9.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre Danone Russia A.Ş. ve Baltika Ltd. Şti’nde yabancı şirketlere ait hisselerin geçici olarak Rusya Devlet Mülkiyeti Yönetimi Ajansı’na (Rosimuşestvo) devrediliyor. Kararname yasal belgelerin yer aldığı resmi internet portalında yayınlandı.Böylece Danone Russia’nın Produits Laitiers Frais Est Europe’a ait 83.292.493 adet adi hissesi ile Danone Trade'e ait 85 bin hisseyi Rosimuşestvo’ya devrediliyor.Menkul kıymetler listesine ayrıca bira üreticisi Baltika’nın sermayesinin Carlsberg Sverige Aktiebolag'a ait yüzde 98.56'sı, Hoppy Union'a ait yüzde 1.35'i ve Carlsberg Deurschland GmbH'ya ait yüzde 0.09'u da dahil edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-merkez-bankasi-dis-ticarette-ruble-ve-yuanin-payi-artarken-dolar-ve-euronun-payi-azaliyor-1073392050.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1e/1061807144_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3c8086da6dc23e92d2b26f595ecaf42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, danone nutricia, banka, hisse, vladimir putin, kararname, borsa
rusya, danone nutricia, banka, hisse, vladimir putin, kararname, borsa

Putin kararnameyi imzaladı: Yabancıların Danone ve Baltika'daki hisseleri Rusya'nın kontrolüne geçti

19:08 16.07.2023
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Multimedya arşivine gidinKremlin'de yapılan DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanma anlaşmaları imza töreni
Kremlin'de yapılan DHC, LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanma anlaşmaları imza töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya lideri Vladimir Putin, Danone ve bira üreticisi Baltika'da yabancılara ait olan hisse paylarını geçici olarak Rusya'nın yönetimine devretti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre Danone Russia A.Ş. ve Baltika Ltd. Şti’nde yabancı şirketlere ait hisselerin geçici olarak Rusya Devlet Mülkiyeti Yönetimi Ajansı’na (Rosimuşestvo) devrediliyor. Kararname yasal belgelerin yer aldığı resmi internet portalında yayınlandı.
Böylece Danone Russia’nın Produits Laitiers Frais Est Europe’a ait 83.292.493 adet adi hissesi ile Danone Trade'e ait 85 bin hisseyi Rosimuşestvo’ya devrediliyor.
Menkul kıymetler listesine ayrıca bira üreticisi Baltika’nın sermayesinin Carlsberg Sverige Aktiebolag'a ait yüzde 98.56'sı, Hoppy Union'a ait yüzde 1.35'i ve Carlsberg Deurschland GmbH'ya ait yüzde 0.09'u da dahil edildi.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
EKONOMİ
Rusya Merkez Bankası: Dış ticarette ruble ve yuan'ın payı artarken dolar ve euro'nun payı azalıyor
10 Temmuz, 21:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала