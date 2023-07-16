https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-kararnameyi-imzaladi-yabancilarin-danone-ve-baltikadaki-hisseleri-rusyanin-kontrolune-gecti-1073592216.html
Putin kararnameyi imzaladı: Yabancıların Danone ve Baltika'daki hisseleri Rusya'nın kontrolüne geçti
Putin kararnameyi imzaladı: Yabancıların Danone ve Baltika'daki hisseleri Rusya'nın kontrolüne geçti
Rusya lideri Vladimir Putin, Danone ve bira üreticisi Baltika'da yabancılara ait olan hisse paylarını geçici olarak Rusya'nın yönetimine devretti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T19:08+0300
2023-07-16T19:08+0300
2023-07-16T19:08+0300
ekonomi
rusya
danone nutricia
banka
hisse
vladimir putin
kararname
borsa
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre Danone Russia A.Ş. ve Baltika Ltd. Şti’nde yabancı şirketlere ait hisselerin geçici olarak Rusya Devlet Mülkiyeti Yönetimi Ajansı’na (Rosimuşestvo) devrediliyor. Kararname yasal belgelerin yer aldığı resmi internet portalında yayınlandı.Böylece Danone Russia’nın Produits Laitiers Frais Est Europe’a ait 83.292.493 adet adi hissesi ile Danone Trade'e ait 85 bin hisseyi Rosimuşestvo’ya devrediliyor.Menkul kıymetler listesine ayrıca bira üreticisi Baltika’nın sermayesinin Carlsberg Sverige Aktiebolag'a ait yüzde 98.56'sı, Hoppy Union'a ait yüzde 1.35'i ve Carlsberg Deurschland GmbH'ya ait yüzde 0.09'u da dahil edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-merkez-bankasi-dis-ticarette-ruble-ve-yuanin-payi-artarken-dolar-ve-euronun-payi-azaliyor-1073392050.html
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rusya, danone nutricia, banka, hisse, vladimir putin, kararname, borsa
rusya, danone nutricia, banka, hisse, vladimir putin, kararname, borsa
Putin kararnameyi imzaladı: Yabancıların Danone ve Baltika'daki hisseleri Rusya'nın kontrolüne geçti
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Rusya lideri Vladimir Putin, Danone ve bira üreticisi Baltika'da yabancılara ait olan hisse paylarını geçici olarak Rusya'nın yönetimine devretti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre Danone Russia A.Ş. ve Baltika Ltd. Şti’nde yabancı şirketlere ait hisselerin geçici olarak Rusya Devlet Mülkiyeti Yönetimi Ajansı’na (Rosimuşestvo) devrediliyor. Kararname yasal belgelerin yer aldığı resmi internet portalında yayınlandı.
Böylece Danone Russia’nın Produits Laitiers Frais Est Europe’a ait 83.292.493 adet adi hissesi ile Danone Trade'e ait 85 bin hisseyi Rosimuşestvo’ya devrediliyor.
Menkul kıymetler listesine ayrıca bira üreticisi Baltika’nın sermayesinin Carlsberg Sverige Aktiebolag'a ait yüzde 98.56'sı, Hoppy Union'a ait yüzde 1.35'i ve Carlsberg Deurschland GmbH'ya ait yüzde 0.09'u da dahil edildi.