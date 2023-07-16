https://sputniknews.com.tr/20230716/patlayan-kazan-300-metre-uctu-1073580537.html
Patlayan kazan 300 metre uçtu
Patlayan kazan 300 metre uçtu
Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen ve fırın kazanın yaklaşık 300 metre fırlayarak seranın içine düştüğü patlamanın güvenlik kamerası... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T10:20+0300
2023-07-16T10:20+0300
2023-07-16T10:20+0300
türkiye
antalya
kazan
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073580379_67:0:919:479_1920x0_80_0_0_95ca9f20fc9299bc2821020dcf19bb04.jpg
Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir palet fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sebebiyle fırın kazanı ve parçaları, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seraya düştü. Olay anında şans eseri bölgede kimse bulunmaması faciayı önlerken, naylon sera parçalandı, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Patlamanın yaşandığı binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kamera görüntüsü ortaya çıktıPatlamanın ardından incelemeler devam ederken olay anının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntü, facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Patlamayla birlikte siyah dumanların yükseldiği fabrikadan kütle halinde fırlayan ve yüzlerce kiloluk fırın kazanının yaklaşık 300 metre uçup önce bir binaya çarptığı ardından da sıraya düştüğü görüntüler kayıt altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230712/canakkalede-oksijen-tupu-dolumunda-patlama-1-olu-1073442203.html
türkiye
antalya
kazan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073580379_184:0:823:479_1920x0_80_0_0_1b1d6f8ad50c22ac82d9cdf53a4903b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, kazan, patlama
Patlayan kazan 300 metre uçtu
Abone ol
Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen ve fırın kazanın yaklaşık 300 metre fırlayarak seranın içine düştüğü patlamanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada fabrika, sera ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir palet fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sebebiyle fırın kazanı ve parçaları, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seraya düştü. Olay anında şans eseri bölgede kimse bulunmaması faciayı önlerken, naylon sera parçalandı, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Patlamanın yaşandığı binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kamera görüntüsü ortaya çıktı
Patlamanın ardından incelemeler devam ederken olay anının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntü, facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Patlamayla birlikte siyah dumanların yükseldiği fabrikadan kütle halinde fırlayan ve yüzlerce kiloluk fırın kazanının yaklaşık 300 metre uçup önce bir binaya çarptığı ardından da sıraya düştüğü görüntüler kayıt altına alındı.