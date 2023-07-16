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Patlayan kazan 300 metre uçtu
Patlayan kazan 300 metre uçtu
Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen ve fırın kazanın yaklaşık 300 metre fırlayarak seranın içine düştüğü patlamanın güvenlik kamerası... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
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Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir palet fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sebebiyle fırın kazanı ve parçaları, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seraya düştü. Olay anında şans eseri bölgede kimse bulunmaması faciayı önlerken, naylon sera parçalandı, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Patlamanın yaşandığı binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kamera görüntüsü ortaya çıktıPatlamanın ardından incelemeler devam ederken olay anının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntü, facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Patlamayla birlikte siyah dumanların yükseldiği fabrikadan kütle halinde fırlayan ve yüzlerce kiloluk fırın kazanının yaklaşık 300 metre uçup önce bir binaya çarptığı ardından da sıraya düştüğü görüntüler kayıt altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230712/canakkalede-oksijen-tupu-dolumunda-patlama-1-olu-1073442203.html
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antalya, kazan, patlama
antalya, kazan, patlama

Patlayan kazan 300 metre uçtu

10:20 16.07.2023
© İHA / HİLAL KARA - SUAT METİNPatlayan kazan 300 metre uçtu
Patlayan kazan 300 metre uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© İHA / HİLAL KARA - SUAT METİN
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Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen ve fırın kazanın yaklaşık 300 metre fırlayarak seranın içine düştüğü patlamanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada fabrika, sera ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir palet fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sebebiyle fırın kazanı ve parçaları, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seraya düştü. Olay anında şans eseri bölgede kimse bulunmaması faciayı önlerken, naylon sera parçalandı, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Patlamanın yaşandığı binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamera görüntüsü ortaya çıktı

Patlamanın ardından incelemeler devam ederken olay anının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntü, facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Patlamayla birlikte siyah dumanların yükseldiği fabrikadan kütle halinde fırlayan ve yüzlerce kiloluk fırın kazanının yaklaşık 300 metre uçup önce bir binaya çarptığı ardından da sıraya düştüğü görüntüler kayıt altına alındı.
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