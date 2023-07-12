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Çanakkale'de oksijen tüpü dolumunda patlama: 1 ölü
Çanakkale'de oksijen tüpü dolumunda patlama: 1 ölü
Çanakkale'de oksijen tüpü doldurduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
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çanakkale belediyesi
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Çanakkale Belediyesi'ne ait yat limanında görevli 43 yaşındaki Caner Özbek dalgıçların kullandığı oksijen tüplerini doldurmak için çalıştığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Ağır yaralanan Özbek, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından belediyeden taziye mesajı yayımlandı.Mesajda, şu ifadelere yer verildi:
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Çanakkale'de oksijen tüpü dolumunda patlama: 1 ölü

00:03 12.07.2023 (güncellendi: 00:05 12.07.2023)
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Çanakkale'de oksijen tüpü doldurduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti.
Çanakkale Belediyesi'ne ait yat limanında görevli 43 yaşındaki Caner Özbek dalgıçların kullandığı oksijen tüplerini doldurmak için çalıştığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Ağır yaralanan Özbek, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından belediyeden taziye mesajı yayımlandı.
Mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yat Limanında görevli arkadaşımız Caner Özbek'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarımıza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun."
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