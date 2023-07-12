https://sputniknews.com.tr/20230712/canakkalede-oksijen-tupu-dolumunda-patlama-1-olu-1073442203.html

Çanakkale'de oksijen tüpü dolumunda patlama: 1 ölü

Çanakkale'de oksijen tüpü dolumunda patlama: 1 ölü

Çanakkale'de oksijen tüpü doldurduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T00:03+0300

2023-07-12T00:03+0300

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türkiye

çanakkale

çanakkale belediyesi

oksijen

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Çanakkale Belediyesi'ne ait yat limanında görevli 43 yaşındaki Caner Özbek dalgıçların kullandığı oksijen tüplerini doldurmak için çalıştığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Ağır yaralanan Özbek, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından belediyeden taziye mesajı yayımlandı.Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

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çanakkale, çanakkale belediyesi , oksijen