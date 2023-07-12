Çanakkale'de oksijen tüpü dolumunda patlama: 1 ölü
00:03 12.07.2023 (güncellendi: 00:05 12.07.2023)
© İHAAmbulans - 112 Acil
© İHA
Çanakkale'de oksijen tüpü doldurduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti.
Çanakkale Belediyesi'ne ait yat limanında görevli 43 yaşındaki Caner Özbek dalgıçların kullandığı oksijen tüplerini doldurmak için çalıştığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Ağır yaralanan Özbek, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından belediyeden taziye mesajı yayımlandı.
Mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yat Limanında görevli arkadaşımız Caner Özbek'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarımıza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun."
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yat Limanında görevli arkadaşımız Caner Özbek'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.— Çanakkale Belediyesi (@ckalebelediye) July 11, 2023
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarımıza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun... pic.twitter.com/zSpeBvuUFO