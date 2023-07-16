Müzekart ücreti belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li emekli Korgeneral Moore: F-16’lar hedef olur
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Lübnan’da elinde Kur’an-ı Kerim görüntülü Putin panoları
08:29
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
09:00
11 dk
ÖZEL HABER
İspanyol basını: Aklı olan kimse Rusya ile savaşa girmez
09:31
1 dk
ÖZEL HABER
Çinli uzman Sputnik’e konuştu: Fransa suçu TikTok’a atıyor
10:00
2 dk
Canlı
10:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’da domates benzinden pahalı oldu
13:05
1 dk
ÖZEL HABER
Mars’ta ilk kez organik bileşiklerin izleri bulundu
13:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
14:05
11 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Zelenskiy’ye: Sakinleş
14:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
DSÖ’den dünyaya kuş gribi uyarısı: Dikkatli olun
16:05
2 dk
Canlı
16:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus Ortodoks Kilisesi lideri: Rusya, Deccal’in gelişine karşı caydırıcı
17:05
1 dk
ÖZEL HABER
Soğuk savaştan bittikten sonra NATO’dan ilk
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Canlı
18:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
18:39
11 dk
ÖZEL HABER
Canlı
19:00
1 dk
Canlı
19:30
6 dk
ÖZEL HABER
Canlı
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
20:21
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
21:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye uçurumun kıyısından dönüp destan yazdı
21:37
11 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’da domates benzinden pahalı oldu
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
İspanyol basını: Aklı olan kimse Rusya ile savaşa girmez
08:28
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’li emekli Korgeneral Moore: F-16’lar hedef olur
09:29
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzeyyen Senar'ın doğum günü
10:00
13 dk
ÖZEL HABER
Canlı
10:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: ABD kendi çöküşünü geciktirmek için Ukrayna’yı kullanıyor
13:20
1 dk
ÖZEL HABER
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Sosyal medya uyumu tahrip ediyor
13:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
14:05
3 dk
ÖZEL HABER
DSÖ’den dünyaya kuş gribi uyarısı: Dikkatli olun
14:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzeyyen Senar'ın doğum günü
18:05
13 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger şakalandı: Suç Ukrayna’nın
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna’yı büyük bir yenilgi bekliyor
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransız basını: Fransız eğitmenler Ukraynalı askerlerin ölümlerini umursamıyor
19:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rus Ortodoks Kilisesi lideri: Rusya, Deccal’in gelişine karşı caydırıcı
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Mars’ta ilk kez organik bileşiklerin izleri bulundu
20:40
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Zelenskiy’ye: Sakinleş
21:00
1 dk
ÖZEL HABER
Soğuk savaştan bittikten sonra NATO’dan ilk
21:30
1 dk
ÖZEL HABER
Lübnan’da elinde Kur’an-ı Kerim görüntülü Putin panoları
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Çinli uzman Sputnik’e konuştu: Fransa suçu TikTok’a atıyor
22:35
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230716/muzekart-ucreti-belli-oldu-1073582703.html
Müzekart ücreti belli oldu
Müzekart ücreti belli oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 350'nin üzerinde müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart ücreti, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T12:34+0300
2023-07-16T12:34+0300
ekonomi
müze kart
müze
kültür ve turizm bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073582549_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cd75bcd66bdef28e47c3bcdafb73fe71.jpg
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Müzekart, bakanlığa bağlı 350'nin üzerinde müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlıyor.Geçen yıl 60 lira olan kart ücreti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla bu yıl da 60 lirada sabit bırakıldı. 1 Ağustos'tan itibaren bu yerlere ziyaretler sadece Müzekart ile yapılabilecek.Yine bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklulara yapılan bilet satış fiyatları da güncellenecek.Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkıTürkiye Müzeleri Mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı da tanınıyor.Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar ile ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanıyor.Ücretsiz giriş hakkından kimler faydalanabiliyor?Ayrıca, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarına (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/bakan-osman-askin-bak-acikladi-18-25-yas-arasindaki-tum-genclere-ucretsiz-muzekart-gns-verilecek-1073510923.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073582549_177:0:825:486_1920x0_80_0_0_61f5131bbecda73f0dd5685ada352058.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
müze kart, müze, kültür ve turizm bakanlığı
müze kart, müze, kültür ve turizm bakanlığı

Müzekart ücreti belli oldu

12:34 16.07.2023
© AAMüzekart
Müzekart - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 350'nin üzerinde müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart ücreti, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla bu yıl da 60 lira oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Müzekart, bakanlığa bağlı 350'nin üzerinde müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlıyor.
Geçen yıl 60 lira olan kart ücreti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla bu yıl da 60 lirada sabit bırakıldı. 1 Ağustos'tan itibaren bu yerlere ziyaretler sadece Müzekart ile yapılabilecek.
Yine bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklulara yapılan bilet satış fiyatları da güncellenecek.

Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı

Türkiye Müzeleri Mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı da tanınıyor.
Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar ile ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Ücretsiz giriş hakkından kimler faydalanabiliyor?

Ayrıca, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarına (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.
MüzeKart - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
YAŞAM
Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı: 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS verilecek
13 Temmuz, 16:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала