https://sputniknews.com.tr/20230716/muzekart-ucreti-belli-oldu-1073582703.html

Müzekart ücreti belli oldu

Müzekart ücreti belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 350'nin üzerinde müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart ücreti, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T12:34+0300

2023-07-16T12:34+0300

2023-07-16T12:34+0300

ekonomi

müze kart

müze

kültür ve turizm bakanlığı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Müzekart, bakanlığa bağlı 350'nin üzerinde müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlıyor.Geçen yıl 60 lira olan kart ücreti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla bu yıl da 60 lirada sabit bırakıldı. 1 Ağustos'tan itibaren bu yerlere ziyaretler sadece Müzekart ile yapılabilecek.Yine bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklulara yapılan bilet satış fiyatları da güncellenecek.Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkıTürkiye Müzeleri Mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı da tanınıyor.Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar ile ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanıyor.Ücretsiz giriş hakkından kimler faydalanabiliyor?Ayrıca, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarına (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.

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müze kart, müze, kültür ve turizm bakanlığı