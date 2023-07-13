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Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı: 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS verilecek
Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı: 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS verilecek
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T16:16+0300
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yaşam
osman aşkın bak
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" Projesinin yeniden başladığını duyurdu.Gençlere ücretsiz Müzekart uygulaması yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" projesinin başladığını ifade etti.Bakan Bak, 18-25 yaş arası gençlerin ücretsiz müzekart edinebilecekleri projenin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Bak, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" paylaşımı yaptı.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, "Genç Ne Sever" Platformu kapsamında geçen yıl hayata geçirildi ve 1 Temmuz 2022- 1 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanan projeden 325 bin genç faydalandı.Bu yıl da 13 Temmuz 2023- 13 Ekim 2023 tarihleri arasında tekrar uygulanacak olan projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, ''www.muzekartgns.com'' adresi üzerinden başvuru yaparak kartlarını oluşturabilecek ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacaklar.
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osman aşkın bak, müze kart
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Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı: 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS verilecek

16:16 13.07.2023
© Fotoğraf : TwitterMüzeKart
MüzeKart - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" Projesinin yeniden başladığını duyurdu.
Gençlere ücretsiz Müzekart uygulaması yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" projesinin başladığını ifade etti.
Bakan Bak, 18-25 yaş arası gençlerin ücretsiz müzekart edinebilecekleri projenin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Bak, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" paylaşımı yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, "Genç Ne Sever" Platformu kapsamında geçen yıl hayata geçirildi ve 1 Temmuz 2022- 1 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanan projeden 325 bin genç faydalandı.Bu yıl da 13 Temmuz 2023- 13 Ekim 2023 tarihleri arasında tekrar uygulanacak olan projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, ''www.muzekartgns.com'' adresi üzerinden başvuru yaparak kartlarını oluşturabilecek ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacaklar.
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