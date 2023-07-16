https://sputniknews.com.tr/20230716/hatayda-orman-yangini-bakanlar-bolgeye-gidiyor-1073594070.html
Hatay'da orman yangını: Bakanlar bölgeye gidiyor
Hatay'da orman yangını: Bakanlar bölgeye gidiyor
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T21:47+0300
2023-07-16T21:47+0300
2023-07-16T22:29+0300
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ali yerlikaya
ibrahim yumaklı
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Hatay’ın Belen ilçesinde orman yangınına 21 helikopter zorlu şartlarda müdahale ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilçede başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarının yoğun biçimde devam ettiğini belirtti.Çalışmalar sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Yerlikaya'nın bölgeye gitmekte olduğu bildirildi. Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın Hatay Belen’de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce; Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimizde riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşlarımızın tahliyeleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme derhal başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yangının yer yer büyüdüğünü ifade ederek, “Saat 13.30 gibi Derebahçe ve Armutçuk arasında bir sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmak üzereyken gittikçe büyüyerek Nergislik, Soğukoluk ve Müftüler mevkiinden Yapraklı’ya kadar uzandı. Havadan helikopterler müdahale etti. Karadan da hem HBB ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri müdahale etti. Can kaybımız yok, 4 araç 7 konut maalesef zarar gördü. Bunun dışında ormanda tabii ki birçok canlıyı kaybettik. Ama insanlarımızla ilgili bir sıkıntımız olmadı. Yaklaşık 250 hektarlık alanda yangın maalesef ormanımıza zarar vermiş gibi görünmekte” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230716/hatayda-orman-yangini-alevler-yerlesim-yerlerine-yaklasiyor-1073586679.html
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hatay, belen, yangın, orman yangını, bakan, ali yerlikaya, ibrahim yumaklı
hatay, belen, yangın, orman yangını, bakan, ali yerlikaya, ibrahim yumaklı
Hatay'da orman yangını: Bakanlar bölgeye gidiyor
21:47 16.07.2023 (güncellendi: 22:29 16.07.2023) Abone ol
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye gidiyor.
Hatay’ın Belen ilçesinde orman yangınına 21 helikopter zorlu şartlarda müdahale ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilçede başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarının yoğun biçimde devam ettiğini belirtti.
Çalışmalar sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Yerlikaya'nın bölgeye gitmekte olduğu bildirildi.
Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın Hatay Belen’de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce; Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimizde riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşlarımızın tahliyeleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme derhal başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yangının yer yer büyüdüğünü ifade ederek, “Saat 13.30 gibi Derebahçe ve Armutçuk arasında bir sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmak üzereyken gittikçe büyüyerek Nergislik, Soğukoluk ve Müftüler mevkiinden Yapraklı’ya kadar uzandı. Havadan helikopterler müdahale etti. Karadan da hem HBB ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri müdahale etti. Can kaybımız yok, 4 araç 7 konut maalesef zarar gördü. Bunun dışında ormanda tabii ki birçok canlıyı kaybettik. Ama insanlarımızla ilgili bir sıkıntımız olmadı. Yaklaşık 250 hektarlık alanda yangın maalesef ormanımıza zarar vermiş gibi görünmekte” dedi.