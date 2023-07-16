https://sputniknews.com.tr/20230716/hatayda-orman-yangini-alevler-yerlesim-yerlerine-yaklasiyor-1073586679.html

Hatay'da orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Hatay'da orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Hatay’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T15:39+0300

2023-07-16T15:39+0300

2023-07-16T16:11+0300

türkiye

hatay

orman yangını

yerleşim

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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan ve birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Tahliye edildilerHatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230716/manavgatta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1073582846.html

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