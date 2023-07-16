https://sputniknews.com.tr/20230716/hatayda-orman-yangini-alevler-yerlesim-yerlerine-yaklasiyor-1073586679.html
Hatay'da orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor
Hatay'da orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor
Hatay’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T15:39+0300
2023-07-16T15:39+0300
2023-07-16T16:11+0300
türkiye
hatay
orman yangını
yerleşim
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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan ve birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Tahliye edildilerHatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230716/manavgatta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1073582846.html
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hatay, orman yangını, yerleşim
hatay, orman yangını, yerleşim
Hatay'da orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor
15:39 16.07.2023 (güncellendi: 16:11 16.07.2023) Abone ol
Hatay’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik" dedi.
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan ve birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Tahliye edildiler
Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik" dedi.