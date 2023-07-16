https://sputniknews.com.tr/20230716/hastaneye-kaldirilan-israil-basbakani-netanyahu-taburcu-edildi--1073588163.html

Hastaneye kaldırılan İsrail Başbakanı Netanyahu taburcu oldu

Hastaneye kaldırılan İsrail Başbakanı Netanyahu taburcu oldu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, baş dönmesi şikayetiyle dün yatırıldığı hastaneden taburcu edildi. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T16:30+0300

2023-07-16T16:30+0300

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dünya

ortadoğu

israil

başbakan

benyamin netanyahu

hastane

taburcu

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, baş dönmesi şikayetiyle dün hastaneye yatırılmıştı. Netanyahu tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kardiyoloji birimi yöneticisi Amit Segev yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya hastanede olduğu süre boyunca kalp monitörü takıldığını, yapılan testler sonucu kalbinin normal olduğunu ve kalp aritmisi veya düzensiz kalp atışına rastlanmadığını söyledi.Tedavisinin ardından açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı, “Dün Taberiye Gölü’nde güneşin altında eşimle şapkasız ve susuz vakit geçirdim. İyi bir fikir değildi” dedi.Endişeleri için destekçilerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Netanyahu, “Allah’a şükür kendimi çok iyi hissediyorum ama sizden bir isteğim var. Ülkede sıcak hava dalgasından geçiyoruz, bu yüzden sizden ricam daha az güneşe çıkıp daha çok su için” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230715/israil-basbakani-netanyahu-hastaneye-kaldirildi-1073571608.html

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ortadoğu, israil, başbakan, benyamin netanyahu, hastane, taburcu