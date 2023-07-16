https://sputniknews.com.tr/20230716/hastaneye-kaldirilan-israil-basbakani-netanyahu-taburcu-edildi--1073588163.html
Hastaneye kaldırılan İsrail Başbakanı Netanyahu taburcu oldu
Hastaneye kaldırılan İsrail Başbakanı Netanyahu taburcu oldu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, baş dönmesi şikayetiyle dün yatırıldığı hastaneden taburcu edildi. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T16:30+0300
2023-07-16T16:30+0300
2023-07-16T16:36+0300
dünya
ortadoğu
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başbakan
benyamin netanyahu
hastane
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, baş dönmesi şikayetiyle dün hastaneye yatırılmıştı. Netanyahu tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kardiyoloji birimi yöneticisi Amit Segev yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya hastanede olduğu süre boyunca kalp monitörü takıldığını, yapılan testler sonucu kalbinin normal olduğunu ve kalp aritmisi veya düzensiz kalp atışına rastlanmadığını söyledi.Tedavisinin ardından açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı, “Dün Taberiye Gölü’nde güneşin altında eşimle şapkasız ve susuz vakit geçirdim. İyi bir fikir değildi” dedi.Endişeleri için destekçilerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Netanyahu, “Allah’a şükür kendimi çok iyi hissediyorum ama sizden bir isteğim var. Ülkede sıcak hava dalgasından geçiyoruz, bu yüzden sizden ricam daha az güneşe çıkıp daha çok su için” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230715/israil-basbakani-netanyahu-hastaneye-kaldirildi-1073571608.html
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ortadoğu, israil, başbakan, benyamin netanyahu, hastane, taburcu
ortadoğu, israil, başbakan, benyamin netanyahu, hastane, taburcu
Hastaneye kaldırılan İsrail Başbakanı Netanyahu taburcu oldu
16:30 16.07.2023 (güncellendi: 16:36 16.07.2023) Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, baş dönmesi şikayetiyle dün yatırıldığı hastaneden taburcu edildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, baş dönmesi şikayetiyle dün hastaneye yatırılmıştı. Netanyahu tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
Kardiyoloji birimi yöneticisi Amit Segev yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya hastanede olduğu süre boyunca kalp monitörü takıldığını, yapılan testler sonucu kalbinin normal olduğunu ve kalp aritmisi veya düzensiz kalp atışına rastlanmadığını söyledi.
Tedavisinin ardından açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı, “Dün Taberiye Gölü’nde güneşin altında eşimle şapkasız ve susuz vakit geçirdim. İyi bir fikir değildi” dedi.
Endişeleri için destekçilerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Netanyahu, “Allah’a şükür kendimi çok iyi hissediyorum ama sizden bir isteğim var. Ülkede sıcak hava dalgasından geçiyoruz, bu yüzden sizden ricam daha az güneşe çıkıp daha çok su için” ifadelerini kullandı.