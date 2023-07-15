https://sputniknews.com.tr/20230715/israil-basbakani-netanyahu-hastaneye-kaldirildi-1073571608.html
İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu, tıbbi incelemelerin... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T19:04+0300
2023-07-15T19:04+0300
2023-07-15T19:08+0300
dünya
israil
ortadoğu
benyamin netahyahu
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Şiba Hastanesi'ne geldi, durumu iyi ve tıbbi inceleme yapılıyor" ifadelerine yer verildi.İsrail medyası ise Netanyahu'nun Ramat Gan şehrindeki Şiba Hastanesi'nin acil servis birimine götürüldüğünü belirtti.73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de aralıklı olarak toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.
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israil, ortadoğu, benyamin netahyahu
israil, ortadoğu, benyamin netahyahu
İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı
19:04 15.07.2023 (güncellendi: 19:08 15.07.2023) Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu, tıbbi incelemelerin yapıldığı belirtildi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Şiba Hastanesi'ne geldi, durumu iyi ve tıbbi inceleme yapılıyor" ifadelerine yer verildi.
İsrail medyası ise Netanyahu'nun Ramat Gan şehrindeki Şiba Hastanesi'nin acil servis birimine götürüldüğünü belirtti.
73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de aralıklı olarak toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.