https://sputniknews.com.tr/20230716/goc-idaresi-baskanligi-ulke-genelinde-gocmen-sayisi-4-milyon-893-bin-752-1073594718.html

Göç İdaresi Başkanlığı son verileri paylaştı: Türkiye'de kaç göçmen var?

Göç İdaresi Başkanlığı son verileri paylaştı: Türkiye'de kaç göçmen var?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğunu açıkladı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T21:59+0300

2023-07-16T21:59+0300

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il göç idaresi müdürlüğü

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göçmen krizi

sayı

istatistik

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı. Başkanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, “Yabancı sayıları, Göç İdaresi Başkanlığımıza ait goc.gov.tr adresinde her hafta düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki; düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230714/bitliste-jandarma-yazili-gomlekle-sosyal-medyada-paylasim-yapan-kacak-gocmen-yakalandi-1073555535.html

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il göç idaresi müdürlüğü, göç idaresi, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sayı, istatistik, içişleri bakanlığı