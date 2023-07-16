https://sputniknews.com.tr/20230716/goc-idaresi-baskanligi-ulke-genelinde-gocmen-sayisi-4-milyon-893-bin-752-1073594718.html
Göç İdaresi Başkanlığı son verileri paylaştı: Türkiye'de kaç göçmen var?
Göç İdaresi Başkanlığı son verileri paylaştı: Türkiye'de kaç göçmen var?
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğunu açıkladı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T21:59+0300
2023-07-16T21:59+0300
2023-07-16T22:22+0300
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il göç idaresi müdürlüğü
göç idaresi
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
sayı
istatistik
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı. Başkanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, “Yabancı sayıları, Göç İdaresi Başkanlığımıza ait goc.gov.tr adresinde her hafta düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki; düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/bitliste-jandarma-yazili-gomlekle-sosyal-medyada-paylasim-yapan-kacak-gocmen-yakalandi-1073555535.html
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il göç idaresi müdürlüğü, göç idaresi, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sayı, istatistik, içişleri bakanlığı
il göç idaresi müdürlüğü, göç idaresi, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sayı, istatistik, içişleri bakanlığı
Göç İdaresi Başkanlığı son verileri paylaştı: Türkiye'de kaç göçmen var?
21:59 16.07.2023 (güncellendi: 22:22 16.07.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı.
Başkanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bugüne kadar, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20’yi aştığı bin 169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır. İstanbul’da kapalı mahalle sayısı 54’tür. Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4 milyon 893 bin 752’dir."
Açıklamada, “Yabancı sayıları, Göç İdaresi Başkanlığımıza ait goc.gov.tr adresinde her hafta düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki; düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.