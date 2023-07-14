https://sputniknews.com.tr/20230714/bitliste-jandarma-yazili-gomlekle-sosyal-medyada-paylasim-yapan-kacak-gocmen-yakalandi-1073555535.html

Bitlis'te 'jandarma' yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te 'jandarma' yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerinde 'jandarma' yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T21:44+0300

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göçmen

kaçak göçmen

jandarma

türkiye

afgan

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada 'jandarma' yazılı gömlekle paylaşımda bulunan kaçak göçmenle ilgili çalışma başlatıldı.Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen kaçak göçmen Tatvan ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.Kaçak göçmenin sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

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göçmen, kaçak göçmen, jandarma, afgan