https://sputniknews.com.tr/20230714/bitliste-jandarma-yazili-gomlekle-sosyal-medyada-paylasim-yapan-kacak-gocmen-yakalandi-1073555535.html
Bitlis'te 'jandarma' yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı
Bitlis'te 'jandarma' yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerinde 'jandarma' yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T21:44+0300
2023-07-14T21:44+0300
2023-07-14T21:45+0300
göçmen
kaçak göçmen
jandarma
türkiye
afgan
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada 'jandarma' yazılı gömlekle paylaşımda bulunan kaçak göçmenle ilgili çalışma başlatıldı.Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen kaçak göçmen Tatvan ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.Kaçak göçmenin sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
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göçmen, kaçak göçmen, jandarma, afgan
göçmen, kaçak göçmen, jandarma, afgan
Bitlis'te 'jandarma' yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı
21:44 14.07.2023 (güncellendi: 21:45 14.07.2023) Abone ol
Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerinde 'jandarma' yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada 'jandarma' yazılı gömlekle paylaşımda bulunan kaçak göçmenle ilgili çalışma başlatıldı.
Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen kaçak göçmen Tatvan ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.
Kaçak göçmenin sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.