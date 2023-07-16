https://sputniknews.com.tr/20230716/fatih-erbakandan-otv-zammi-aciklamasi-bir-an-evvel-vazgecilmeli-1073591263.html

Fatih Erbakan’dan ÖTV zammı açıklaması: 'Bir an evvel vazgeçilmeli'

Fatih Erbakan’dan ÖTV zammı açıklaması: 'Bir an evvel vazgeçilmeli'

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, akaryakıta gelen ÖTV zammına ilişkin, “Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T18:13+0300

2023-07-16T18:13+0300

2023-07-16T18:13+0300

politika

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

fatih erbakan

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe giren akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarındaki artışa ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Erbakan, “Bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlarla karşılanmaya çalışılması mal ve hizmetlerde yüksek zamlara sebebiyet vermekte, yüksek enflasyonu tetiklemekte ve vatandaşlarımızın alım gücünü iyice zayıflatmaktadır” diye konuştu.'Asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamların, bu yapılan yüksek oranlı vergi artışları ve enflasyonun neticesinde eriyip gittiğini ve vatandaşların mağduriyetlerine çözüm olamadığını' belirten Erbakan, açıklamasında şunları söyledi: “Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Bunun yerine kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Kamuda israf bitirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır. Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek; gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artırılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir. Bütçe açığının kapatılması, denk bütçenin hayata geçirilmesi için halka ilave yük yüklemek yerine, Yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu ‘Milli Kaynak Paketleri'nden istifade edilmelidir. Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin refahı ve selameti için yetkililere uyarı vazifemizi yapıyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz.”

https://sputniknews.com.tr/20230716/akaryakitta-otv-zammi-benzin-ve-motorinde-guncel-fiyatlar-1073581605.html

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