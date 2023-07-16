https://sputniknews.com.tr/20230716/dogalgaza-yuzde-224-zam-geldi-iddiasi-yalanlandi-1073591494.html

EPDK'dan 'Doğalgaza yüzde 224 oranında zam' iddialarına yalanlama

EPDK'dan 'Doğalgaza yüzde 224 oranında zam' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "doğalgaza yüzde 224 zam geldi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. EPDK ise... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T18:23+0300

2023-07-16T18:23+0300

2023-07-16T19:02+0300

türkiye

doğalgaz

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığı aktarıldı.Bu oranın sanayide kullanılan doğalgazda ise yaklaşık yüzde 0.5'e tekabül ettiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Doğalgazda metreküp başına ÖTV 0.0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Öte yandan Avrupa'da doğalgaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine yaklaşmıştır. 'Doğalgaza yüzde 224 zam geldi' iddiası doğru değildir."EPDK'dan da açıklama geldiEPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde ve özellikle de sosyal medya hesaplarında 'Doğalgaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair gerçek dışı haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Doğalgaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda 0.023 TL/Sm3 olan ÖTV oranı 0.0747 TL/Sm3'e yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğalgaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230716/dogalgazda-otv-tutari-artirildi-1073584357.html

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