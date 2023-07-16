https://sputniknews.com.tr/20230716/direksiyon-dersinde-kaza-1073588470.html

Direksiyon dersinde kaza

Direksiyon dersinde kaza

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde sürücü kurslarının eğitim verdiği güzergahta komşusundan direksiyon dersi alan sürücü kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T16:36+0300

2023-07-16T16:36+0300

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türkiye

direksiyon

direksiyon sınavı

ehliyet

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Kaza, Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Acemi bir kadın sürücü, sürücü kurslarının da eğitim verdiği güzergahta komşusu Abdülvahap A.‘dan direksiyon dersi aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kaldırma çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören sürücü kurslarının usta öğreticileri hemen kaza yapan araçta bulunanların yardımına koşarak, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü ve arka koltukta oturan küçük kızını sıkıştığı yerden kurtardı. İlk müdahalesi yapılan 2'si çocuk 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralılara ilk yardım müdahalesini yapan sürücü eğitmeni Mustafa Keci, “Frene basamadığı için önce kaldırıma, sonra ağaca vurdu. Aracın içerisinde 5 kişi vardı. Şoför ve yanında bir beyefendi, arkada da 3 kişi vardı. 2’si çocuk durumu ağır olan 1 kişi ise kadındı. Burada direksiyon eğitimi yapıyoruz. Usta öğreticilerden ilk yardım sertifikası olan arkadaşlar müdahale etti. Bilinçli bir müdahale oldu ama inşallah durumu ağır değildir. Bilinci kapalıydı” dedi.Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araç bir anda kaldırıma çıkarak ağaca çarpıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230715/beren-saat-kaza-gecirdi-1073563337.html

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direksiyon, direksiyon sınavı, ehliyet