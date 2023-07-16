https://sputniknews.com.tr/20230716/cumhurbaskani-erdogan-korfez-turuna-cikiyor-1073581854.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 3 gün sürecek Körfez ülkeleri turuna çıkıyor. Erdoğan sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T12:00+0300

2023-07-16T12:00+0300

2023-07-16T12:00+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

körfez ülkeleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 3 gün sürecek Körfez ülkeleri turuna çıkacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Kral Selman bin-Abdülaziz ile görüşecek, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu’na katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz'da ise önce Katar'da sonrasında da Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak.Körfez turunun öncelikli gündem maddesi ekonomik ilişkiler.Erdoğan’ın sağlık, enerji ve savunma sanayii gibi çeşitli alanlarda iş birliği konularını ele alması bekleniyor.Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bölgeye giderek bir dizi temasta bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230715/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1073572149.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, körfez ülkeleri