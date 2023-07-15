Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer 15 Temmuz'u unutursak, masumların hakkını çiğnemiş oluruz

Aziz milletim, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Aziz milletim, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirler sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Buradan sizlerin aracılığıyla tüm Türkiye'ye 85 milyona selamlarını iletiyorum. 15 Temmuz'un 7. yıldönümünde 85 milyon olarak yine Tek yürek, Tek bileğiz. Milli irademizi kutlamak üzere yine bir aradayız. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm Türkiye'ye 85 milyona selamlarını iletiyorum. 15 Temmuz'un 7. yıldönümünde 85 milyon olarak yine Tek yürek, Tek bileğiz. Milli irademizi kutlamak üzere yine bir aradayız.

Terörle mücadeleden sınırlarımız ötesindeki harekatlara kadar vatanımızın bekası için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri minnetle anıyorum. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Terörle mücadeleden sınırlarımız ötesindeki harekatlara kadar vatanımızın bekası için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri minnetle anıyorum. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

Dünyanın 4 bir yanında darbe girişimini yüreği ağzında takip eden Türkiye'nin gerçek dostlarına selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Biz, şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakta olandan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor. Dünyanın 4 bir yanında darbe girişimini yüreği ağzında takip eden Türkiye'nin gerçek dostlarına selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Biz, şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakta olandan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor.

FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik.

15 Temmuz'un 7. seneidevriyesinde ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un 7. seneidevriyesinde ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Millet canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutan elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken bu katillere kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık. Eğer 15 Temmuz'u unutursak, masumların hakkını çiğnemiş oluruz. Millet canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutan elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken bu katillere kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık. Eğer 15 Temmuz'u unutursak, masumların hakkını çiğnemiş oluruz.

"(15 Temmuz darbe girişimi) Milletimizin, peygamber ocağı olarak gördüğü ordusuyla arasını açmayı hedeflediler. "(15 Temmuz darbe girişimi) Milletimizin, peygamber ocağı olarak gördüğü ordusuyla arasını açmayı hedeflediler.

Tankların arasından FETÖ'cüler Bay Bay Kemal'i alıp Bakırköy Belediyesine götürdü. Bunlar korkaktır, pısırıktır. Bunlardan bir şey olmaz. O uzun gece boyunca nice badireler atlattık. Korumalarım şehit oldu. Tankların arasından FETÖ'cüler Bay Bay Kemal'i alıp Bakırköy Belediyesine götürdü. Bunlar korkaktır, pısırıktır. Bunlardan bir şey olmaz. O uzun gece boyunca nice badireler atlattık. Korumalarım şehit oldu.

15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz.