https://sputniknews.com.tr/20230716/canakkaledeki-orman-yanginina-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1073594423.html
Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T21:54+0300
2023-07-16T21:54+0300
2023-07-16T21:54+0300
türkiye
çanakkale
yangın
orman yangını
itfaiye
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Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230716/hatayda-orman-yangini-bakanlar-bolgeye-gidiyor-1073594070.html
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çanakkale, yangın, orman yangını, itfaiye
çanakkale, yangın, orman yangını, itfaiye
Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.