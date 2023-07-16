https://sputniknews.com.tr/20230716/canakkaledeki-orman-yanginina-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1073594423.html

Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T21:54+0300

2023-07-16T21:54+0300

2023-07-16T21:54+0300

türkiye

çanakkale

yangın

orman yangını

itfaiye

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Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230716/hatayda-orman-yangini-bakanlar-bolgeye-gidiyor-1073594070.html

türkiye

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çanakkale, yangın, orman yangını, itfaiye