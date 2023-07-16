https://sputniknews.com.tr/20230716/bulgaristan-devlet-baskani-radev-ukrayna-catismanin-devam-etmesini-istiyor-ama-faturayi-ab-oduyor-1073587104.html

Bulgaristan Devlet Başkanı Radev: Ukrayna çatışmanın devam etmesini istiyor, ama faturayı AB ödüyor

Bulgaristan Devlet Başkanı Radev: Ukrayna çatışmanın devam etmesini istiyor, ama faturayı AB ödüyor

Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, "Ukrayna, bu savaşı sürdürmekte ısrar ediyor, ama faturayı tüm Avrupa ödüyor" dedi. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T15:57+0300

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dünya

rumen radev

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ukrayna

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Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Ukrayna yönetiminin bölgedeki diğer ülkeler için sonuçlara rağmen savaşın sürmesini istediğini belirtti.Radev, basın mensuplarıyla görüşmesi sırasında, “Ukrayna, bu savaşı sürdürmekte ısrar ediyor, ama faturayı tüm Avrupa ödüyor” ifadesini kullandı.“Avrupa Birliği yetkilileri, Ukrayna’ya askeri yardım göndererek aksine güvenliğimizi artırdıklarına bizi inatla ikna etmeye çalışıyorlar” diyen Radev, “Ancak çatışma daha da kötüleşiyor. Kurbanların sayısı giderek artıyor” dedi.

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