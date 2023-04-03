https://sputniknews.com.tr/20230403/bulgaristanda-oy-verme-islemi-sona-erdi-secim-sandiklarindan-koalisyon-hukumeti-mesaji-cikti-1069079540.html

Bulgaristan’da oy verme işlemi sona erdi: Seçim sandıklarından koalisyon hükümeti mesajı çıktı

Bulgaristan’da oy verme işlemi sona erdi: Seçim sandıklarından koalisyon hükümeti mesajı çıktı

Bulgaristan’da son 2 yılda yapılan 5’inci parlamento seçimi için oy verme işlemi sona erdi. En az 5 siyasi güç parlamentoya yüzde 4 giriş barajını geçti. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T01:07+0300

2023-04-03T01:07+0300

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bulgaristan

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Bulgaristan’da sandıklar kapandıktan sonra resmi olmayan ilk sonuçlara göre, 240 üyeli 49’uncu parlamentoda en az 5 siyasi güç yer alacak.Oyların dağılımına göre, hiçbir siyasi güç tek başına hükümet kuramayacak. Partiler, koalisyon için müzakerelere gitmek zorunda kalacak.Gallup International şirketinin anketine göre, sağ görüşlü, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu, oyların yüzde 25,3’ünü alarak parlamentoda en çok milletvekili bulundurma imkanı yakaladı.Oyların yüzde 24,7’sini alan eski başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ikinci sırada yer alıyor.Seçimde oyların yüzde 13,1’ini alan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin, parlamentoda 3’üncü ya da 4’üncü parti olması bekleniyor.Buna göre, Bulgaristan’da Türk ve Müslüman seçmenlerin desteklediği HÖH’nin parlamentoda 38 milletvekili bulundurması bekleniyor. Parti, bir önceki parlamentoda 36 kişilik bir gruba sahipti.Bulgaristan’da Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi de oyların yüzde 14,2’sini elde ederek, parlamentoda yer alacak. Vızrajdane, bir önceki seçimde oyların yüzde 10’unu almıştı. Bulgaristan’ın NATO ve AB’den bir an önce çıkmasında ısrar eden bu partinin meclisteki diğer milletvekilleri ile diyalog kurması beklenmiyor.Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), oyların yüzde 9,9’unu elde etmesiyle parlamentoya katılacak.Popülist şovmen Slavi Trifonov’un lideri olduğu Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin oyları ise yüzde 4’e ulaştı.Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), katılım oranının yüzde 40 civarında olan seçimin kesin sonuçlarını 7 Nisan’da açıklayacak.Yurtdışından gelecek oyların da sonuçları önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.Son 2 yılda, kısa ömürlü 4 parlamentonun hükümet kuramamaları nedeniyle ülke, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in atadığı geçici hükümetleri tarafından yönetiliyor.Radev, yeni parlamentonun açılış tarihini en kısa zamanda açıklayacağını bildirdi.

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