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https://sputniknews.com.tr/20230716/binance-ceosu-isten-cikarma-haberlerine-iliskin-aciklama--1073581233.html
Binance CEO'su işten çıkarma haberlerine ilişkin açıklama
Binance CEO'su işten çıkarma haberlerine ilişkin açıklama
Kripto para borsası Binance'in Üst Yöneticisi (CEO) Changpeng Zhao, medyada çıkan işten çıkarma haberlerine ilişkin, şirketin yetenek yoğunluğunu artırmaya... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T11:13+0300
2023-07-16T11:13+0300
dünya
binance
kripto para
işten çıkarma
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Zhao, şirketin 1000'den fazla çalışanının işine son verdiğine yönelik ABD medyasında çıkan haberlere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Yetenek yoğunluğunu sürekli artırmaya çalıştıkları için istemsiz işten çıkarmaların olduğunu kaydeden Zhao, "Bu her şirkette olur. Medya tarafından bildirilen sayıların hepsi yanlış. İyi tarafından bakarsak, bizim hakkımızda konuşmaya karşı koyamıyorlar. Hala işe alıyoruz." ifadelerini kullandı.ABD medyasında çıkan haberlerde, Binance'in son haftalarda 1000'den fazla çalışanının işine son verdiği, devam eden sürecin şirketin çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230715/binance-1000den-fazla-calisanini-isten-cikardi-1073560316.html
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binance, kripto para, işten çıkarma
binance, kripto para, işten çıkarma

Binance CEO'su işten çıkarma haberlerine ilişkin açıklama

11:13 16.07.2023
© AFP 2023Binance
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© AFP 2023
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Kripto para borsası Binance'in Üst Yöneticisi (CEO) Changpeng Zhao, medyada çıkan işten çıkarma haberlerine ilişkin, şirketin yetenek yoğunluğunu artırmaya yönelik istemsiz işten çıkarmalar gerçekleştirdiklerini, haberlerde yer alan sayıların yanlış olduğunu ve hala işe alım yaptıklarını belirtti.
Zhao, şirketin 1000'den fazla çalışanının işine son verdiğine yönelik ABD medyasında çıkan haberlere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Yetenek yoğunluğunu sürekli artırmaya çalıştıkları için istemsiz işten çıkarmaların olduğunu kaydeden Zhao, "Bu her şirkette olur. Medya tarafından bildirilen sayıların hepsi yanlış. İyi tarafından bakarsak, bizim hakkımızda konuşmaya karşı koyamıyorlar. Hala işe alıyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD medyasında çıkan haberlerde, Binance'in son haftalarda 1000'den fazla çalışanının işine son verdiği, devam eden sürecin şirketin çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarılmıştı.
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2023
EKONOMİ
Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkardı
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