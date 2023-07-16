https://sputniknews.com.tr/20230716/binance-ceosu-isten-cikarma-haberlerine-iliskin-aciklama--1073581233.html

Binance CEO'su işten çıkarma haberlerine ilişkin açıklama

Binance CEO'su işten çıkarma haberlerine ilişkin açıklama

Kripto para borsası Binance'in Üst Yöneticisi (CEO) Changpeng Zhao, medyada çıkan işten çıkarma haberlerine ilişkin, şirketin yetenek yoğunluğunu artırmaya... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T11:13+0300

2023-07-16T11:13+0300

2023-07-16T11:13+0300

dünya

binance

kripto para

işten çıkarma

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Zhao, şirketin 1000'den fazla çalışanının işine son verdiğine yönelik ABD medyasında çıkan haberlere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Yetenek yoğunluğunu sürekli artırmaya çalıştıkları için istemsiz işten çıkarmaların olduğunu kaydeden Zhao, "Bu her şirkette olur. Medya tarafından bildirilen sayıların hepsi yanlış. İyi tarafından bakarsak, bizim hakkımızda konuşmaya karşı koyamıyorlar. Hala işe alıyoruz." ifadelerini kullandı.ABD medyasında çıkan haberlerde, Binance'in son haftalarda 1000'den fazla çalışanının işine son verdiği, devam eden sürecin şirketin çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230715/binance-1000den-fazla-calisanini-isten-cikardi-1073560316.html

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