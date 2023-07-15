https://sputniknews.com.tr/20230715/binance-1000den-fazla-calisanini-isten-cikardi-1073560316.html

Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkardı

Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkardı

Kripto para borsası Binance'in, 1000'den fazla çalışanının işine son verdiği açıklandı. 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T01:30+0300

2023-07-15T01:30+0300

2023-07-15T01:30+0300

ekonomi

binance

kripto para

işten çıkarma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070194280_0:45:1200:720_1920x0_80_0_0_946462df1487d53ff3f172839af8f5ee.jpg

The Wall Street Journal'ın konuyla ilişkili kişilere dayandırdığı haberinde, ABD'de federal soruşturmalar ve düzenleyicilerin baskılarıyla mücadele eden Binance'in iş gücünü azalttığı kaydedildi.Son haftalarda 1000'den fazla personelin işten çıkarıldığı ifade edildi.Devam eden sürecin Binance'in çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarıldı.Eski personel, müşteri hizmetleri çalışanlarının işten çıkarmadan ağır şekilde etkilendiğini söyledi.Binance sözcüsünün, çalışanların işten çıkarıldığını doğruladığı ancak kaç kişinin çıkarıldığını söylemeyi reddettiği aktarıldı.Binance'in işten çıkarmalardan önce dünya çapında 8 bin çalışanı olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230616/kripto-para-borsasi-binance-hollandadan-cekiliyor-1072562795.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

binance, kripto para, işten çıkarma