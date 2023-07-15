https://sputniknews.com.tr/20230715/binance-1000den-fazla-calisanini-isten-cikardi-1073560316.html
Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkardı
Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkardı
Kripto para borsası Binance'in, 1000'den fazla çalışanının işine son verdiği açıklandı. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T01:30+0300
2023-07-15T01:30+0300
2023-07-15T01:30+0300
ekonomi
binance
kripto para
işten çıkarma
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The Wall Street Journal'ın konuyla ilişkili kişilere dayandırdığı haberinde, ABD'de federal soruşturmalar ve düzenleyicilerin baskılarıyla mücadele eden Binance'in iş gücünü azalttığı kaydedildi.Son haftalarda 1000'den fazla personelin işten çıkarıldığı ifade edildi.Devam eden sürecin Binance'in çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarıldı.Eski personel, müşteri hizmetleri çalışanlarının işten çıkarmadan ağır şekilde etkilendiğini söyledi.Binance sözcüsünün, çalışanların işten çıkarıldığını doğruladığı ancak kaç kişinin çıkarıldığını söylemeyi reddettiği aktarıldı.Binance'in işten çıkarmalardan önce dünya çapında 8 bin çalışanı olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/kripto-para-borsasi-binance-hollandadan-cekiliyor-1072562795.html
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binance, kripto para, işten çıkarma
binance, kripto para, işten çıkarma
Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkardı
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Kripto para borsası Binance'in, 1000'den fazla çalışanının işine son verdiği açıklandı.
The Wall Street Journal'ın konuyla ilişkili kişilere dayandırdığı haberinde, ABD'de federal soruşturmalar ve düzenleyicilerin baskılarıyla mücadele eden Binance'in iş gücünü azalttığı kaydedildi.
Son haftalarda 1000'den fazla personelin işten çıkarıldığı ifade edildi.
Devam eden sürecin Binance'in çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarıldı.
Eski personel, müşteri hizmetleri çalışanlarının işten çıkarmadan ağır şekilde etkilendiğini söyledi.
Binance sözcüsünün, çalışanların işten çıkarıldığını doğruladığı ancak kaç kişinin çıkarıldığını söylemeyi reddettiği aktarıldı.
Binance'in işten çıkarmalardan önce dünya çapında 8 bin çalışanı olduğu belirtildi.