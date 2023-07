https://sputniknews.com.tr/20230716/beyaz-saray-ukraynanin-nato-uyeligi-konusu-karara-baglandi-ve-tartismaya-acik-degil-1073592360.html

Beyaz Saray: Ukrayna’nın NATO üyeliği konusu karara bağlandı ve tartışmaya açık değil

Beyaz Saray: Ukrayna’nın NATO üyeliği konusu karara bağlandı ve tartışmaya açık değil

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinin ardından Ukrayna'nın ittifaka üyeliği konusunun karara bağlandığını... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T19:17+0300

2023-07-16T19:17+0300

2023-07-16T19:17+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

abd

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072301281_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_744c06fb4e589518ac15e19aefe7550c.jpg

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, CBS televizyonuna demecinde Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinin ardından Ukrayna'nın ittifaka üyeliği sorununun karara bağlandığına ve tartışma konusu olmadığına olan güvenini dile getirdi.“Sonuç itibarıyla NATO'da bunu çok sade bir dille beyan ettik, Ukrayna'nın geleceği NATO'da. Bu konu tartışılamaz. Bu, üzerinde anlaşmaya vardığımız bir şey” diyen Sullivan, Batılı müttefiklerin Ukrayna’ya gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.‘ABD, Rusya’nın tahıl anlaşması ile ilgili her türlü kararına hazır, Ukrayna ile bunun üzerinde çalışıyor’ABD’nin Rusya’nın Karadeniz tahıl inisiyatifi ile ilgili her türlü kararına hazır olduğunu ve Ukrayna ile bunun üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü söyleyen Jake Sullivan, “Rusya belki de anlaşmadan çıkacak, belki de devam edecek. Biz her türlü senaryoya hazırız ve bu konuda Ukraynalılarla yoğun bir biçimde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD'ye göre Rusya'nın anlaşmadan çıkmasının ‘Moskova’ya büyük diplomatik maliyeti’ olacağını, ancak seçimin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu sözlerine ekledi.Ukrayna’ya misket bombalarının teslimi: ABD'nin ahlaki otoritesi zarar görmediUkrayna’ya misket bombalarının teslimi ile ilgili yorumda bulunan Sullivan, ABD için Ukrayna’ya silah tedarikine devam ederek desteğini sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.Sullivan, Ukrayna’ya misket bombaları tedarik etmesinin ABD’nin ahlaki otoritesini etkileyip etkilemediği sorusuna, “Ahlaki otoritemiz değişmedi” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:‘ABD ordusu Ukrayna'da Rus Silahlı Kuvvetleri ile savaşmayacak, bu tutumumuz kalıcıdır’Beyaz Saray yetkilisi, “ABD'nin temel tutumu belirleye net bir madde var, Ukrayna'yı sahada Amerikan postalları olmaksızın ve Rus askerleriyle savaşan Amerikan askerleri olmaksızın desteklemek niyetindeyiz. Bu tutumumuz bu çatışma boyunca sabittir” vurgusunu yaptı.Sullivan ayrıca ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın ‘üçüncü dünya savaşı ile bitmesini’ istemediğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230715/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-nukleer-silah-tasiyabilen-sahip-f-16lara-sert-yanit-verecek-1073576080.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, abd, nato