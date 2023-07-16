https://sputniknews.com.tr/20230716/beyaz-saray-ukraynanin-nato-uyeligi-konusu-karara-baglandi-ve-tartismaya-acik-degil-1073592360.html
Beyaz Saray: Ukrayna’nın NATO üyeliği konusu karara bağlandı ve tartışmaya açık değil
Beyaz Saray: Ukrayna’nın NATO üyeliği konusu karara bağlandı ve tartışmaya açık değil
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinin ardından Ukrayna'nın ittifaka üyeliği konusunun karara bağlandığını... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T19:17+0300
2023-07-16T19:17+0300
2023-07-16T19:17+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072301281_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_744c06fb4e589518ac15e19aefe7550c.jpg
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, CBS televizyonuna demecinde Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinin ardından Ukrayna'nın ittifaka üyeliği sorununun karara bağlandığına ve tartışma konusu olmadığına olan güvenini dile getirdi.“Sonuç itibarıyla NATO'da bunu çok sade bir dille beyan ettik, Ukrayna'nın geleceği NATO'da. Bu konu tartışılamaz. Bu, üzerinde anlaşmaya vardığımız bir şey” diyen Sullivan, Batılı müttefiklerin Ukrayna’ya gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.‘ABD, Rusya’nın tahıl anlaşması ile ilgili her türlü kararına hazır, Ukrayna ile bunun üzerinde çalışıyor’ABD’nin Rusya’nın Karadeniz tahıl inisiyatifi ile ilgili her türlü kararına hazır olduğunu ve Ukrayna ile bunun üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü söyleyen Jake Sullivan, “Rusya belki de anlaşmadan çıkacak, belki de devam edecek. Biz her türlü senaryoya hazırız ve bu konuda Ukraynalılarla yoğun bir biçimde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD'ye göre Rusya'nın anlaşmadan çıkmasının ‘Moskova’ya büyük diplomatik maliyeti’ olacağını, ancak seçimin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu sözlerine ekledi.Ukrayna’ya misket bombalarının teslimi: ABD'nin ahlaki otoritesi zarar görmediUkrayna’ya misket bombalarının teslimi ile ilgili yorumda bulunan Sullivan, ABD için Ukrayna’ya silah tedarikine devam ederek desteğini sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.Sullivan, Ukrayna’ya misket bombaları tedarik etmesinin ABD’nin ahlaki otoritesini etkileyip etkilemediği sorusuna, “Ahlaki otoritemiz değişmedi” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:‘ABD ordusu Ukrayna'da Rus Silahlı Kuvvetleri ile savaşmayacak, bu tutumumuz kalıcıdır’Beyaz Saray yetkilisi, “ABD'nin temel tutumu belirleye net bir madde var, Ukrayna'yı sahada Amerikan postalları olmaksızın ve Rus askerleriyle savaşan Amerikan askerleri olmaksızın desteklemek niyetindeyiz. Bu tutumumuz bu çatışma boyunca sabittir” vurgusunu yaptı.Sullivan ayrıca ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın ‘üçüncü dünya savaşı ile bitmesini’ istemediğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230715/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-nukleer-silah-tasiyabilen-sahip-f-16lara-sert-yanit-verecek-1073576080.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072301281_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_fda504fd3dd4fd2f27ee846521c6e623.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, abd, nato
rusya, ukrayna, abd, nato
Beyaz Saray: Ukrayna’nın NATO üyeliği konusu karara bağlandı ve tartışmaya açık değil
Abone ol
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinin ardından Ukrayna'nın ittifaka üyeliği konusunun karara bağlandığını ve tartışmaya açık olmadığını belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, CBS televizyonuna demecinde Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinin ardından Ukrayna'nın ittifaka üyeliği sorununun karara bağlandığına ve tartışma konusu olmadığına olan güvenini dile getirdi.
“Sonuç itibarıyla NATO'da bunu çok sade bir dille beyan ettik, Ukrayna'nın geleceği NATO'da. Bu konu tartışılamaz. Bu, üzerinde anlaşmaya vardığımız bir şey” diyen Sullivan, Batılı müttefiklerin Ukrayna’ya gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
‘ABD, Rusya’nın tahıl anlaşması ile ilgili her türlü kararına hazır, Ukrayna ile bunun üzerinde çalışıyor’
ABD’nin Rusya’nın Karadeniz tahıl inisiyatifi ile ilgili her türlü kararına hazır olduğunu ve Ukrayna ile bunun üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü söyleyen Jake Sullivan, “Rusya belki de anlaşmadan çıkacak, belki de devam edecek. Biz her türlü senaryoya hazırız ve bu konuda Ukraynalılarla yoğun bir biçimde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD'ye göre Rusya'nın anlaşmadan çıkmasının ‘Moskova’ya büyük diplomatik maliyeti’ olacağını, ancak seçimin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu sözlerine ekledi.
Ukrayna’ya misket bombalarının teslimi: ABD'nin ahlaki otoritesi zarar görmedi
Ukrayna’ya misket bombalarının teslimi ile ilgili yorumda bulunan Sullivan, ABD için Ukrayna’ya silah tedarikine devam ederek desteğini sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.
Sullivan, Ukrayna’ya misket bombaları tedarik etmesinin ABD’nin ahlaki otoritesini etkileyip etkilemediği sorusuna, “Ahlaki otoritemiz değişmedi” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:
“Açıkçası Ukrayna'yı silahsız bırakma niyetinde değiliz. Başkan (Joe Biden) bu konuda oldukça kararlı.”
‘ABD ordusu Ukrayna'da Rus Silahlı Kuvvetleri ile savaşmayacak, bu tutumumuz kalıcıdır’
Beyaz Saray yetkilisi, “ABD'nin temel tutumu belirleye net bir madde var, Ukrayna'yı sahada Amerikan postalları olmaksızın ve Rus askerleriyle savaşan Amerikan askerleri olmaksızın desteklemek niyetindeyiz. Bu tutumumuz bu çatışma boyunca sabittir” vurgusunu yaptı.
Sullivan ayrıca ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın ‘üçüncü dünya savaşı ile bitmesini’ istemediğini ifade etti.