https://sputniknews.com.tr/20230715/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-nukleer-silah-tasiyabilen-sahip-f-16lara-sert-yanit-verecek-1073576080.html
ABD'li eski istihbarat subayı: Rusya, nükleer silah taşıyabilen sahip F-16’lara sert yanıt verecek
ABD'li eski istihbarat subayı: Rusya, nükleer silah taşıyabilen sahip F-16’lara sert yanıt verecek
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya’nın nükleer tehdit nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tedarik edilecek F-16... 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T22:49+0300
2023-07-15T22:49+0300
2023-07-15T22:49+0300
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rusya
ukrayna
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f-16
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Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, The Geopolitics In Conflict Show YouTube kanalına verdiği demeçte, Rusya'nın Batılı ülkelere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-16 savaş uçaklarının tedarikine gerekli yanıtın verileceği konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.Ritter, “F-16'ları Ukrayna'ya verirseniz, Rusya, bu uçaklar yerden her kalkış yaptıklarında nükleer potansiyele sahip olduğunu varsayacak ve gerekli tepkiyi verecektir. Bunu yapmayın” dedi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya nükleer silah taşıyabilen F-16 jetlerinin gönderilmesinin Rusya’da Batı tarafından yöneltilmiş nükleer bir tehdit olarak değerlendirileceğini ve ABD, İngiltere ve Fransa’yı bu jetlerin nükleer silah taşıyabilme olanağını gözardı edemeyecekleri konusunda uyardıklarını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230713/lavrov-ukraynaya-f-16-jetleri-gonderilmesini-batidan-yonelmis-bir-nukleer-tehdit-olarak-goruruz-1073494173.html
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rusya, ukrayna, abd, f-16
ABD'li eski istihbarat subayı: Rusya, nükleer silah taşıyabilen sahip F-16’lara sert yanıt verecek
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya’nın nükleer tehdit nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tedarik edilecek F-16 savaş uçaklarına sert yanıt vereceğini belirtti.
Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, The Geopolitics In Conflict Show YouTube kanalına verdiği demeçte, Rusya'nın Batılı ülkelere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-16 savaş uçaklarının tedarikine gerekli yanıtın verileceği konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.
Ritter, “F-16'ları Ukrayna'ya verirseniz, Rusya, bu uçaklar yerden her kalkış yaptıklarında nükleer potansiyele sahip olduğunu varsayacak ve gerekli tepkiyi verecektir. Bunu yapmayın” dedi.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya nükleer silah taşıyabilen F-16 jetlerinin gönderilmesinin Rusya’da Batı tarafından yöneltilmiş nükleer bir tehdit olarak değerlendirileceğini ve ABD, İngiltere ve Fransa’yı bu jetlerin nükleer silah taşıyabilme olanağını gözardı edemeyecekleri konusunda uyardıklarını ifade etmişti.