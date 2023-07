https://sputniknews.com.tr/20230715/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-nukleer-silah-tasiyabilen-sahip-f-16lara-sert-yanit-verecek-1073576080.html

ABD'li eski istihbarat subayı: Rusya, nükleer silah taşıyabilen sahip F-16’lara sert yanıt verecek

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya’nın nükleer tehdit nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tedarik edilecek F-16... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, The Geopolitics In Conflict Show YouTube kanalına verdiği demeçte, Rusya'nın Batılı ülkelere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-16 savaş uçaklarının tedarikine gerekli yanıtın verileceği konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.Ritter, “F-16'ları Ukrayna'ya verirseniz, Rusya, bu uçaklar yerden her kalkış yaptıklarında nükleer potansiyele sahip olduğunu varsayacak ve gerekli tepkiyi verecektir. Bunu yapmayın” dedi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya nükleer silah taşıyabilen F-16 jetlerinin gönderilmesinin Rusya’da Batı tarafından yöneltilmiş nükleer bir tehdit olarak değerlendirileceğini ve ABD, İngiltere ve Fransa’yı bu jetlerin nükleer silah taşıyabilme olanağını gözardı edemeyecekleri konusunda uyardıklarını ifade etmişti.

