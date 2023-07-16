https://sputniknews.com.tr/20230716/ankara-istanbul-yolunu-kullanacaklari-ilgilendiriyor-6-gun-surecek-1073582420.html

Ankara-İstanbul yolunu kullanacakları ilgilendiriyor: 6 gün sürecek

Ankara-İstanbul yolunu kullanacakları ilgilendiriyor: 6 gün sürecek

Anadolu Otoyolu’nda 6 gün sürecek üstyapı onarım çalışması başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anakara-İstanbul Anadolu... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T12:10+0300

2023-07-16T12:10+0300

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türkiye

anadolu otoyolu

trafik

çalışma

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Anadolu Otoyolu’nda üstyapı onarım çalışması başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara – İstanbul Otoyolu’nun Gümüşova – Gölyaka kavşağı arasında çalışamalar nedeniyle trafik 6 gün boyunca her iki yönde kontrollü olarak sağlanacak.Açıklamada, “Anadolu Otoyolu’nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 Km: 12+270 - Km: 15+150 arası Ankara istikametinde çalışmalar devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmalarını ve yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere uymaları gerektiğini kaydederek, trafiğin normale dönüşü için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17.00 olduğunu bildirdi.

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türkiye

anadolu otoyolu

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