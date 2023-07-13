https://sputniknews.com.tr/20230713/bakan-yerlikaya-trafik-kazalarinin-3-nedenini-acikladi-1073494142.html

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının 3 nedenini açıkladı

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının 3 nedenini açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 6 bin 903 trafik kazasının meydana geldiğini 110 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 bin... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T11:41+0300

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türkiye

ali yerlikaya

trafik kazası

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda trafik bilançosunu açıkladı. Buna göre; 6 bin 903 trafik kazası meydana gelirken, 110 kişi hayatını kaybetti. Kazaların ilk nedeni "aşırı hız" oldu.İçişleri Bakanı Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, trafik kuralları konusunda uyardı.Yerlikaya, "24 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde 6 bin 903 kaza meydana geldi. 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı" dedi.Kazaların 3 nedeniBakan Yerlikaya trafik kazalarının 3 nedenini de sıraladı. Yerlikaya kazalara ilişkin şu bilgileri verdi:"Yaptığımız bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk 3 sırada;% 37,3 Aşırı Hız,% 14,5 Geçiş Önceliğine Uymamak ve% 12,4 Şerit İzleme ve Değiştirme Kurallarına Uymamak Geliyor."

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ali yerlikaya, trafik kazası, içişleri bakanlığı