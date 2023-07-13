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https://sputniknews.com.tr/20230713/bakan-yerlikaya-trafik-kazalarinin-3-nedenini-acikladi-1073494142.html
Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının 3 nedenini açıkladı
Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının 3 nedenini açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 6 bin 903 trafik kazasının meydana geldiğini 110 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 bin... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T11:41+0300
2023-07-13T11:42+0300
türkiye
ali yerlikaya
trafik kazası
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda trafik bilançosunu açıkladı. Buna göre; 6 bin 903 trafik kazası meydana gelirken, 110 kişi hayatını kaybetti. Kazaların ilk nedeni "aşırı hız" oldu.İçişleri Bakanı Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, trafik kuralları konusunda uyardı.Yerlikaya, "24 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde 6 bin 903 kaza meydana geldi. 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı" dedi.Kazaların 3 nedeniBakan Yerlikaya trafik kazalarının 3 nedenini de sıraladı. Yerlikaya kazalara ilişkin şu bilgileri verdi:"Yaptığımız bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk 3 sırada;% 37,3 Aşırı Hız,% 14,5 Geçiş Önceliğine Uymamak ve% 12,4 Şerit İzleme ve Değiştirme Kurallarına Uymamak Geliyor."
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ali yerlikaya, trafik kazası, içişleri bakanlığı
ali yerlikaya, trafik kazası, içişleri bakanlığı

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının 3 nedenini açıkladı

11:41 13.07.2023 (güncellendi: 11:42 13.07.2023)
© AA / Görele BelediyesiGalatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA / Görele Belediyesi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 6 bin 903 trafik kazasının meydana geldiğini 110 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 bin 393 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya trafik kazalarının 3 nedenini de sıraladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda trafik bilançosunu açıkladı. Buna göre; 6 bin 903 trafik kazası meydana gelirken, 110 kişi hayatını kaybetti. Kazaların ilk nedeni "aşırı hız" oldu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, trafik kuralları konusunda uyardı.
Yerlikaya, "24 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde 6 bin 903 kaza meydana geldi. 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı" dedi.

Kazaların 3 nedeni

Bakan Yerlikaya trafik kazalarının 3 nedenini de sıraladı. Yerlikaya kazalara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Yaptığımız bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk 3 sırada;
% 37,3 Aşırı Hız,
% 14,5 Geçiş Önceliğine Uymamak ve
% 12,4 Şerit İzleme ve Değiştirme Kurallarına Uymamak Geliyor."
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