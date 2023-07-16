https://sputniknews.com.tr/20230716/abdli-bassavcilar-irka-dayali-kontenjan-acan-firmalari-dava-etmeye-hazirlaniyor-1073578456.html

ABD'li başsavcılar, ırka dayalı kontenjan açan firmaları dava etmeye hazırlanıyor

ABD'li başsavcılar, ırka dayalı kontenjan açan firmaları dava etmeye hazırlanıyor

ABD'li Cumhuriyetçi eyalet başsavcıları, en büyük 100 ABD firmasını işyeri çeşitlilik programları sebebiyle dava etmeyi planlıyor. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T03:38+0300

2023-07-16T03:38+0300

2023-07-16T03:38+0300

dünya

abd

başsavcı

irkçılık

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BBC'nin haberine göre, ABD'de bir grup Cumhuriyetçi başsavcı, 'ırka dayalı kontenjanlar' sağlayan çeşitlilik programlarının anayasaya aykırı olduğunu belirtti.Başsavcılar, söz konusu uygulamayı sonlandırmayan firmalara karşı yasal işlem başlatacaklarını açık mektupla duyurdu.Açıklamada, "İyi niyetle bile, insanlara derisinin rengi farklı olduğu için ayrı muamele etmek yasa dışıdır" ifadesi yer aldı.Toplam 13 başsavcının imzasını taşıyan açık mektubun gönderilmesine Tennessee Başsavcısı Jonathan Skrmetti ve Kansas Başsavcısı Kris Kobach'ın öncülük ettiği biliniyor.Skrmetti, "(Yüksek) Mahkeme, firmaların motivasyonu ne olursa olsun insanlara derisinin rengi nedeniyle farklı davranılamayacağını belirtir. İlkel bir ırksal ayrıma gitmeden de tüm ırklardan yoksul kişi ve gruplara destek olabilmenin yolları var" açıklamasını yaptı.Başsavcılar, Yüksek Mahkeme'nin 'Harvard ve diğer ABD üniversitelerinin öğrenci seçiminde ırkın bir faktör olamayacağı' yönündeki kararını örnek gösterdi.Açık mektubun hedefinde Apple, Microsoft, Google, Facebook, Intel, Netflix, Paypal, Uber'in de aralarında bulunduğu 100 büyük firma yer alıyor.Bazı uzmanlar, davanın yasalaşması halinde çeşitlilik programlarını iptal eden firmaların genç nüfustan tepki alacağını ifade ederken, bazıları da pozitif ayrımcılığın ABD'deki ırkçılığı daha da derinleştirdiği yönünde görüş bildiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230630/bidendan-anayasa-mahkemesinin-irk-unsuru-kararina-tepki-1073015979.html

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