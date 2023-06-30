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https://sputniknews.com.tr/20230630/bidendan-anayasa-mahkemesinin-irk-unsuru-kararina-tepki-1073015979.html
Biden'dan Anayasa Mahkemesi'nin 'ırk unsuru' kararına tepki
Biden'dan Anayasa Mahkemesi'nin 'ırk unsuru' kararına tepki
ABD'de Anayasa Mahkemesi, üniversitelerin başvurularda çeşitlilik sağlamak adına ırk temelli pozitif ayrımcılık yapmasını yasakladı. ABD Başkanı Joe Biden... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T03:44+0300
2023-06-30T03:44+0300
dünya
irkçılık
abd
joe biden
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ABD Anayasa Mahkemesi, üniversite başvurularında çeşitlilik sağlamak adına ırk unsurunun değerlendirilmesini yasakladı.Anayasa Mahkemesi'nde 3'e karşı 6 yargıcın yasaklanma yönünde aldığı kararda, başvuruların öğrencinin kişisel deneyimlerine göre değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildi.Irkın üniversite başvurularında değerlendirilmesinin anayasaya aykırı olarak kabul edildiği kararla, üniversitelerin ırk temelli pozitif ayrımcılık yapması engellendi.ABD'nin Harvard gibi önde gelen üniversiteleri, çeşitlilik sağlamak için başvurularda öğrencinin ırkını da değerlendirmeye alıyordu.ABD Başkanı Joe Biden, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı "büyük hayal kırıklığı" şeklinde yorumladı.Beyaz Saray'da konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Biden, Anayasa Mahkemesi'nin 45 yıldır süregelen teamülü yok saydığına dikkati çekerek, pozitif ayrımcılık kavramının yanlış anlaşıldığını savundu.Biden, üniversitelerin öncellikle başvurulardan nitelikli öğrencileri seçerek bir havuz oluşturduğunu, sürecin en sonunda kabul için bu havuzdan seçim yaparken ırk gibi farklı faktörleri gözettiğini kaydetti."ABD'nin en önemli gücü çeşitliliği" diyen Biden, "Üniversitelerimiz ırksal olarak çeşitli oldukları için güçlü ve Amerika da tüm çeşitli yeteneklere imkan tanıdığı için güçlü" vurgusunu yaptı.Biden, yetenekli, yaratıcı ve çok çalışkan öğrencilerin ülkenin her yerinde olduğunu belirterek, "Ancak eşit fırsat dağılımı ülkenin her yerinde değil. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının son söz olmasına izin veremeyiz" dedi.Ülkenin fırsat eşitliği üzerine inşa edildiğini dile getiren Biden, çeşitlilik ve fırsat eşitliğini sağlayan bir yol ve yasa düzenlemesi gerektiğini ifade etti.'ABD'de hala ayrımcılık var'Biden, üniversitelerin öğrenci kabulünde gerekli kriterlere ilave olarak 'öğrencinin ırksal ayrımcılık gibi üstesinden geldiği zorlukları da' gözetmeleri gerektiğini belirterek, "ABD'de hala ayrımcılık var. Bu karar bu gerçeği değiştirmiyor" değerlendirmesinde bulundu.ABD Eğitim Bakanlığı'na okullarda çeşitliliği artırmak için atılabilecek adımları araştırma talimatı veren Biden, "Geriye gidemeyiz, bugün mahkemenin aldığı karar ben dahil birçok kişi için büyük hayal kırıklığı teşkil ediyor" mesajını verdi.Cumhuriyetçiler karardan memnunDiğer yandan başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçilerin birçoğu kararı olumlu karşıladı.Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu Amerika için çok büyük bir gün" dedi.Üniversitelerin tekrar 'başarıya dayalı' seçim yapacağını belirten Trump, mahkeme kararını 'mükemmel bir sonuç' olarak değerlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-liderliginden-100den-fazla-ismin-atasi-kole-sahibi-cikti-donald-trump-haric-1072926595.html
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irkçılık, abd, joe biden
irkçılık, abd, joe biden

Biden'dan Anayasa Mahkemesi'nin 'ırk unsuru' kararına tepki

03:44 30.06.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD'de Anayasa Mahkemesi, üniversitelerin başvurularda çeşitlilik sağlamak adına ırk temelli pozitif ayrımcılık yapmasını yasakladı. ABD Başkanı Joe Biden, kararı 'büyük hayal kırıklığı' şeklinde yorumladı.
ABD Anayasa Mahkemesi, üniversite başvurularında çeşitlilik sağlamak adına ırk unsurunun değerlendirilmesini yasakladı.
Anayasa Mahkemesi'nde 3'e karşı 6 yargıcın yasaklanma yönünde aldığı kararda, başvuruların öğrencinin kişisel deneyimlerine göre değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildi.
Irkın üniversite başvurularında değerlendirilmesinin anayasaya aykırı olarak kabul edildiği kararla, üniversitelerin ırk temelli pozitif ayrımcılık yapması engellendi.
ABD'nin Harvard gibi önde gelen üniversiteleri, çeşitlilik sağlamak için başvurularda öğrencinin ırkını da değerlendirmeye alıyordu.
ABD Başkanı Joe Biden, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı "büyük hayal kırıklığı" şeklinde yorumladı.
Beyaz Saray'da konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Biden, Anayasa Mahkemesi'nin 45 yıldır süregelen teamülü yok saydığına dikkati çekerek, pozitif ayrımcılık kavramının yanlış anlaşıldığını savundu.
Biden, üniversitelerin öncellikle başvurulardan nitelikli öğrencileri seçerek bir havuz oluşturduğunu, sürecin en sonunda kabul için bu havuzdan seçim yaparken ırk gibi farklı faktörleri gözettiğini kaydetti.
"ABD'nin en önemli gücü çeşitliliği" diyen Biden, "Üniversitelerimiz ırksal olarak çeşitli oldukları için güçlü ve Amerika da tüm çeşitli yeteneklere imkan tanıdığı için güçlü" vurgusunu yaptı.
Biden, yetenekli, yaratıcı ve çok çalışkan öğrencilerin ülkenin her yerinde olduğunu belirterek, "Ancak eşit fırsat dağılımı ülkenin her yerinde değil. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının son söz olmasına izin veremeyiz" dedi.
Ülkenin fırsat eşitliği üzerine inşa edildiğini dile getiren Biden, çeşitlilik ve fırsat eşitliğini sağlayan bir yol ve yasa düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

'ABD'de hala ayrımcılık var'

Biden, üniversitelerin öğrenci kabulünde gerekli kriterlere ilave olarak 'öğrencinin ırksal ayrımcılık gibi üstesinden geldiği zorlukları da' gözetmeleri gerektiğini belirterek, "ABD'de hala ayrımcılık var. Bu karar bu gerçeği değiştirmiyor" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Eğitim Bakanlığı'na okullarda çeşitliliği artırmak için atılabilecek adımları araştırma talimatı veren Biden, "Geriye gidemeyiz, bugün mahkemenin aldığı karar ben dahil birçok kişi için büyük hayal kırıklığı teşkil ediyor" mesajını verdi.

Cumhuriyetçiler karardan memnun

Diğer yandan başta eski ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Cumhuriyetçilerin birçoğu kararı olumlu karşıladı.
Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu Amerika için çok büyük bir gün" dedi.
Üniversitelerin tekrar 'başarıya dayalı' seçim yapacağını belirten Trump, mahkeme kararını 'mükemmel bir sonuç' olarak değerlendirdi.
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