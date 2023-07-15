https://sputniknews.com.tr/20230715/kanada-166-binden-fazla-ukraynaliya-kalici-oturum-izni-veriyor-1073576992.html

Kanada 166 binden fazla Ukraynalıya kalıcı oturum izni veriyor

Kanada 166 binden fazla Ukraynalıya kalıcı oturum izni veriyor

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı, ülkelerindeki 166 binden fazla Ukraynalı için daimi ikamet programı başlatıyor. 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T23:15+0300

2023-07-15T23:15+0300

2023-07-15T23:15+0300

ukrayna krizi

kanada

ukrayna

oturum izni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061390068_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a0e828c392d9995e49c2520edaba5f48.jpg

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, herhangi bir akrabası Kanada'da olan Ukraynalılar için Mart 2022'de başlatılan Ukrayna Acil Durum Seyahat Yetkisi (CUAET) Programı'ndan, bugüne kadar 166 binden fazla kişinin yararlandığı duyuruldu.Açıklamada, bu kişilerin, halen geçici ikamet statüsüne sahip olduğu, ancak alınan yeni kararla 23 Ekim 2023'ten itibaren ücretsiz olarak kalıcı oturma izni başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi.Kararın 'çatışma nedeniyle ayrılan ailelere' uzun vadeli destek sağlama çabası olduğuna işaret edilen açıklamada, yeni uygulamanın, 22 Ekim 2024'e kadar bir yıl süreyle açık kalacağı ve bu süre içinde uygulamanın tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230704/abye-siginma-basvurulari-son-6-yilin-en-yuksek-duzeyinde-1073162479.html

kanada

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, ukrayna, oturum izni