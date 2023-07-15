https://sputniknews.com.tr/20230715/kanada-166-binden-fazla-ukraynaliya-kalici-oturum-izni-veriyor-1073576992.html
Kanada 166 binden fazla Ukraynalıya kalıcı oturum izni veriyor
Kanada 166 binden fazla Ukraynalıya kalıcı oturum izni veriyor
Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı, ülkelerindeki 166 binden fazla Ukraynalı için daimi ikamet programı başlatıyor. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T23:15+0300
2023-07-15T23:15+0300
2023-07-15T23:15+0300
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kanada
ukrayna
oturum izni
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Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, herhangi bir akrabası Kanada'da olan Ukraynalılar için Mart 2022'de başlatılan Ukrayna Acil Durum Seyahat Yetkisi (CUAET) Programı'ndan, bugüne kadar 166 binden fazla kişinin yararlandığı duyuruldu.Açıklamada, bu kişilerin, halen geçici ikamet statüsüne sahip olduğu, ancak alınan yeni kararla 23 Ekim 2023'ten itibaren ücretsiz olarak kalıcı oturma izni başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi.Kararın 'çatışma nedeniyle ayrılan ailelere' uzun vadeli destek sağlama çabası olduğuna işaret edilen açıklamada, yeni uygulamanın, 22 Ekim 2024'e kadar bir yıl süreyle açık kalacağı ve bu süre içinde uygulamanın tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230704/abye-siginma-basvurulari-son-6-yilin-en-yuksek-duzeyinde-1073162479.html
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kanada, ukrayna, oturum izni
kanada, ukrayna, oturum izni
Kanada 166 binden fazla Ukraynalıya kalıcı oturum izni veriyor
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Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı, ülkelerindeki 166 binden fazla Ukraynalı için daimi ikamet programı başlatıyor.
Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, herhangi bir akrabası Kanada'da olan Ukraynalılar için Mart 2022'de başlatılan Ukrayna Acil Durum Seyahat Yetkisi (CUAET) Programı'ndan, bugüne kadar 166 binden fazla kişinin yararlandığı duyuruldu.
Açıklamada, bu kişilerin, halen geçici ikamet statüsüne sahip olduğu, ancak alınan yeni kararla 23 Ekim 2023'ten itibaren ücretsiz olarak kalıcı oturma izni başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi.
Kararın 'çatışma nedeniyle ayrılan ailelere' uzun vadeli destek sağlama çabası olduğuna işaret edilen açıklamada, yeni uygulamanın, 22 Ekim 2024'e kadar bir yıl süreyle açık kalacağı ve bu süre içinde uygulamanın tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.