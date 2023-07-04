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https://sputniknews.com.tr/20230704/abye-siginma-basvurulari-son-6-yilin-en-yuksek-duzeyinde-1073162479.html
AB'ye sığınma başvuruları son 6 yılın en yüksek düzeyinde
AB'ye sığınma başvuruları son 6 yılın en yüksek düzeyinde
Avrupa Birliği Sığınma Kurumu'nun (EUAA) yayımladığı yıllık raporuna göre, AB'deki sığınma başvuruları 2022'de 996 bine çıkarak 6 yılın en yüksek seviyesine... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T17:12+0300
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dünya
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sığınma talebi
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EUAA'nın açıkladığı AB'deki son 6 yılın rekor sığınma başvurusunun başını Suriye, Afganistan, Türkiye, Venezüella ve Kolombiya vatandaşları çekiyor.EUAA'ya göre, sığınma başvurusu alan ülkeler listesinin ilk 5'i Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya ve İtalya olarak sıralanıyor. Yapılan tüm başvuruların yüzde 39'u olumlu yanıt aldı ki, bu, 2017'den beri en yüksek oran. Genelde Suriyeliler, Ukraynalılar ve Eritrelilerin başvuruları kabul gördü. Başvuruların yüzde 71'i erkekler tarafından yapıldı.Ancak EUAA'nın açıkladığı rapora Rusya ile çatışmalar nedeniyle ülkelerinden kaçan Ukraynalılar, dahil edilmeyerek ayrı sayıldı. Ukraynalı sığınmacıların yaklaşık 4 milyonu özel geçici koruma statüsüyle AB'de yaşıyor.EUAA, "Birlikte ele alındığında, bu sayılar pek çok ülkede zaten sıkışık durumda olan kabul yerleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor" dedi. Sığınma başvurusu rekoru, 27 AB üyesinden İtalya, İsveç, Macaristan, Polonya'nın aralarında bulunduğu bir dizi ülkenin düzensiz göçe karşı giderek daha sert tavır aldığı dönemde geldi. Avrupa'da sürekli yükselen enflasyon döngüsünü dizginlemek amacıyla faiz oranlarının artırılmasının dayatılmasının ekonomik büyümeyi durdurması nedeniyle göçmen-sığınmacı karşıtı çizgi daha da keskinleşebilir. AB, çoğu ülkelerindeki çatışmalardan kaçan Suriyelilerden oluşan 2.5 milyon sığınmacının geldiği 2015-16 döneminde düzensiz göçte zirveyi görmüştü.EUAA'nın verileri, AB üyesi 27 ülkenin yanısıra İzlanda, Lihtenştayn (Liechtenstein), Norveç ve İsviçre'yi kapsıyor. Son dördü, çoğu AB ülkesiyle birlikte Schengen Bölgesi üyesi.
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sığınma, sığınma talebi, başvuru, sığınmacı, avrupa, ab, göç, göçmen, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, türkiye, suriye, afganistan, almanya
sığınma, sığınma talebi, başvuru, sığınmacı, avrupa, ab, göç, göçmen, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, türkiye, suriye, afganistan, almanya

AB'ye sığınma başvuruları son 6 yılın en yüksek düzeyinde

17:12 04.07.2023 (güncellendi: 18:01 04.07.2023)
© AAAB'ye sığınmak için Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler, Ege Denizi'ni botla geçmeye çalışırken
AB'ye sığınmak için Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler, Ege Denizi'ni botla geçmeye çalışırken - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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Avrupa Birliği Sığınma Kurumu'nun (EUAA) yayımladığı yıllık raporuna göre, AB'deki sığınma başvuruları 2022'de 996 bine çıkarak 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
EUAA'nın açıkladığı AB'deki son 6 yılın rekor sığınma başvurusunun başını Suriye, Afganistan, Türkiye, Venezüella ve Kolombiya vatandaşları çekiyor.
EUAA'ya göre, sığınma başvurusu alan ülkeler listesinin ilk 5'i Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya ve İtalya olarak sıralanıyor.
Yapılan tüm başvuruların yüzde 39'u olumlu yanıt aldı ki, bu, 2017'den beri en yüksek oran. Genelde Suriyeliler, Ukraynalılar ve Eritrelilerin başvuruları kabul gördü. Başvuruların yüzde 71'i erkekler tarafından yapıldı.
Ancak EUAA'nın açıkladığı rapora Rusya ile çatışmalar nedeniyle ülkelerinden kaçan Ukraynalılar, dahil edilmeyerek ayrı sayıldı. Ukraynalı sığınmacıların yaklaşık 4 milyonu özel geçici koruma statüsüyle AB'de yaşıyor.
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EUAA, "Birlikte ele alındığında, bu sayılar pek çok ülkede zaten sıkışık durumda olan kabul yerleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor" dedi.
Sığınma başvurusu rekoru, 27 AB üyesinden İtalya, İsveç, Macaristan, Polonya'nın aralarında bulunduğu bir dizi ülkenin düzensiz göçe karşı giderek daha sert tavır aldığı dönemde geldi.
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Avrupa'da sürekli yükselen enflasyon döngüsünü dizginlemek amacıyla faiz oranlarının artırılmasının dayatılmasının ekonomik büyümeyi durdurması nedeniyle göçmen-sığınmacı karşıtı çizgi daha da keskinleşebilir.
AB, çoğu ülkelerindeki çatışmalardan kaçan Suriyelilerden oluşan 2.5 milyon sığınmacının geldiği 2015-16 döneminde düzensiz göçte zirveyi görmüştü.
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EUAA'nın verileri, AB üyesi 27 ülkenin yanısıra İzlanda, Lihtenştayn (Liechtenstein), Norveç ve İsviçre'yi kapsıyor. Son dördü, çoğu AB ülkesiyle birlikte Schengen Bölgesi üyesi.
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