https://sputniknews.com.tr/20230715/ingilterenin-ukraynaya-fuze-tedariki-iskocyadaki-depoda-greve-cikilmasi-yuzunden-aksayabilir-1073567636.html

‘İngiltere'nin Ukrayna'ya füze tedariki, İskoçya'daki depoda greve çıkılması yüzünden aksayabilir’

‘İngiltere'nin Ukrayna'ya füze tedariki, İskoçya'daki depoda greve çıkılması yüzünden aksayabilir’

İngiliz Mirror gazetesi, Ukrayna’ya gerçekleştirilmesi planlanan Storm Shadow ve Brimstone füzesi tedarikinin, İskoçya’nın Beith kasabasında bulunan mühimmat... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T15:14+0300

2023-07-15T15:14+0300

2023-07-15T15:14+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ukrayna

füze

silah sevkiyatı

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Mirror, Ukrayna’ya Storm Shadow ve Brimstone füzesi gönderiminin, İskoçya’da küçük bir kasaba olan Beith’teki mühimmat deposundaki işçilerin greve çıkması yüzünden durdurulabileceğini yazdı.İngiliz gazetesinin haberinde, Beith’teki mühimmat deposunda çalışan 50’yi aşkın işçinin maaşlarının düşüklüğü sebebiyle greve çıktıkları belirtiliyor.Bununla beraber Beith’teki mühimmat deposu sadece Ukrayna’ya silah tedarikini etkilemeyecek. Bu deponun ayrıca, İngiliz donanmasının İskoçya’daki Faslane donanma üssündeki nükleer denizaltılara da mühimmat sağladığı biliniyor.Mirror, İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynağına atıfla, mühimmat tedarikinin aksamaması için Savunma Bakanlığı’nın olağanüstü önlemler aldığını yazıyor. Ancak bunların ne gibi önlemler olduğundan bahsedilmiyor.İngiliz gazetesinin haberinde ayrıca, Beith kasabasındaki mühimmat deposunun 1943’ten beri faaliyette olduğu ve depo işçilerinin bunca zamandır ilk defa greve çıktıkları kaydediliyor. Bunun yanında, greve çıkan işçilerden çocuğunun, mühimmat transferinden sorumlu oldukları belirtiliyor.İngiltere, menzili 250 kilometre olan Storm Shadow füzelerinden Ukrayna’ya daha önce göndermişti. Ukrayna ordusu bu füzelerle Herson ile Kırım’ı birbirine bağlayan bir köprüye saldırı düzenledi.

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ingiltere, ukrayna, füze, silah sevkiyatı