https://sputniknews.com.tr/20230715/ingiltere-savunma-bakani-wallace-milletvekilligini-birakacak-1073575970.html
İngiltere Savunma Bakanı Wallace milletvekilliğini bırakacak
İngiltere Savunma Bakanı Wallace milletvekilliğini bırakacak
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, gelecek seçimlerde parlamentoda milletvekili olarak yer almayacağını açıkladı. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T22:28+0300
2023-07-15T22:28+0300
2023-07-15T22:28+0300
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ben wallace
milletvekili
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkede yapılacak seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Wallace İngiltere’de yapılacak bir sonraki seçimlerde parlamentoda yer almayacağını ve milletvekilliğini bırakacağını söyledi.Wallace, ayrıca yeni kabine değişikliğinde bakanlık görevinden istifa edeceğini ve kabineden ayrılacağını belirtti.İktidardaki Muhafazakar Parti’nin üyelerinden biri olan 53 yaşındaki Wallace, 2005 yılından beri milletvekilliği görevini yürütüyor. Muhafazakar Parti’nin etkin siyasetçilerden biri olan Wallace, ülkede 4 yıldır savunma bakanı olarak çalışıyor.İngiltere’de genel seçimlerin ise önümüzdeki 18 ay içerisinde yapılması bekleniyor. Hindistan kökenli Rishi Sunak’ın başbakanlık yaptığı ülkede Eylül ayında yeni kabine değişikliğinin yapılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/bbc-mutevelli-heyeti-baskani-eski-basbakan-johnsonin-kredi-almasindaki-rolu-nedeniyle-istifa-etti-1070310335.html
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ingiltere, ben wallace, milletvekili
ingiltere, ben wallace, milletvekili
İngiltere Savunma Bakanı Wallace milletvekilliğini bırakacak
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, gelecek seçimlerde parlamentoda milletvekili olarak yer almayacağını açıkladı.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkede yapılacak seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Wallace İngiltere’de yapılacak bir sonraki seçimlerde parlamentoda yer almayacağını ve milletvekilliğini bırakacağını söyledi.
Wallace, ayrıca yeni kabine değişikliğinde bakanlık görevinden istifa edeceğini ve kabineden ayrılacağını belirtti.
İktidardaki Muhafazakar Parti’nin üyelerinden biri olan 53 yaşındaki Wallace, 2005 yılından beri milletvekilliği görevini yürütüyor. Muhafazakar Parti’nin etkin siyasetçilerden biri olan Wallace, ülkede 4 yıldır savunma bakanı olarak çalışıyor.
İngiltere’de genel seçimlerin ise önümüzdeki 18 ay içerisinde yapılması bekleniyor. Hindistan kökenli Rishi Sunak’ın başbakanlık yaptığı ülkede Eylül ayında yeni kabine değişikliğinin yapılması planlanıyor.