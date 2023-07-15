https://sputniknews.com.tr/20230715/guney-korede-siddetli-yagislar-21-kisi-hayatini-kaybetti-1073575143.html

Güney Kore'de şiddetli yağışlar: 21 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'de şiddetli yağışlar: 21 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymaları nedeniyle ilk belirlemelere göre 21 kişi... 15.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-15T22:07+0300

2023-07-15T22:07+0300

2023-07-15T22:07+0300

dünya

güney kore

şiddetli yağış

can kaybı

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de yağışlar sebebiyle yaşanan sel ve toprak kaymaları sonucunda ilk tespitlere göre 21 kişi yaşamını yitirdi.Yetkililer, 10 kişiden haber alınamadığını ve 9 kişinin yaralandığını bildirildi.Seller ve toprak kaymaları sonucu Kuzey Gyeongsang şehrinde 16, Yeongju ve Cheongyang şehirlerinde toplam 3, Sejong ve Cheongju şehirlerinde birer kişi hayatını kaybetti.İtfaiye ekipleri, Cheongju şehrinde nehrin taşması sonucu bir yolun çöktüğünü ve bu sırada yol üzerindeki 19 aracın sel sularının altında kaldığını açıkladı.Yetkililer, binlerce kişinin tehlikeli bölgelerden tahliye edildiğini ve 1500'den fazla vatandaşın sığınaklara yerleştirildiğini ifade etti.Ölü, yaralı ve kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı dün, meteoroloji uzmanlarının, yağışların artacağı yönündeki uyarısı üzerine alarm seviyesini en üst seviyeye çıkarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/pakistanda-muson-yagmurlari-nedeniyle-olenlerin-sayisi-91e-cikti-1073521900.html

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güney kore, şiddetli yağış, can kaybı