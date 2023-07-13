https://sputniknews.com.tr/20230713/pakistanda-muson-yagmurlari-nedeniyle-olenlerin-sayisi-91e-cikti-1073521900.html

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 91'e çıktı

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 91'e çıktı

Pakistan’da etkili muson yağmurları nedeniyle 25 Haziran-12 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin sayısı 91'e yükseldi. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T22:48+0300

2023-07-13T22:48+0300

2023-07-13T22:48+0300

dünya

pakistan

muson yağmurları

sel

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Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı, 25 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde muson yağmurları sebebiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e, yaralananların sayısının ise 151'e çıktığını açıkladı.Açıklamada, söz konusu tarihlerde şiddetli yağışlardan 99 evin de zarar gördüğü belirtildi.11 bin kişi tahliye edildiDawn gazetesindeki habere göre, Pencap eyaletinin Kasur bölgesinde Sutlej Nehri’nin taşmasıyla 15 köy selden etkilendi.Yetkililer, selin meydana geldiği köylerden 11 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.Şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı sel felaketi sebebiyle 4 köyde elektrikler kesildi.Öte yandan, Pencap'ın Jhang bölgesine bağlı 40 köy, Chenab Nehri’nin taşmasından etkilendi.Bölgede, olası sel tehlikesine karşı halka uyarıda bulunuldu.Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.Pakistan'da geçen sene muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 1739 kişi ölmüştü. Sel felaketinin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/hindistanda-muson-yagmurlari-sebebiyle-yasamini-yitirenlerin-sayisi-100u-asti-1073509950.html

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