https://sputniknews.com.tr/20230714/uluslararasi-olimpiyat-komitesinden-avrupaya-rus-atletler-konusunda-cifte-standart-suclamasi-1073556636.html
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Avrupa'ya Rus atletler konusunda ‘çifte standart’ suçlaması
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Avrupa'ya Rus atletler konusunda ‘çifte standart’ suçlaması
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), bazı Avrupa ülkelerinin, Rus atletlerin uluslararası yarışmalara katılmasına izin verme konusunda ‘çifte standart’... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T22:07+0300
2023-07-14T22:07+0300
2023-07-14T22:07+0300
spor
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
rusya
çifte standart
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103206/36/1032063697_0:192:3758:2306_1920x0_80_0_0_dced476e4ef7064f5eaeb59cb3f1c816.jpg
IOC’un açıklamasında, “Bazı hükümetlerin Olimpik Hareket’teki çoğunluğun görüşüne ve diğer ülkelerden talep ettikleri ve Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği’nin sayısız konuşmasında ve kararında övdükleri sporun özerkliğine saygı duymak istememesini görmek üzücü” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Ne yazık ki bu hükümetler, istişareler sırasında karşılaştığımız çifte standartlar meselesini çözmüyor. Ülkeleri, diğer 70 savaş, silahlı çatışma ve krizin içinde yer alan sporculara yönelik tutumlarıyla ilgili onlardan tek bir yorum görmedik” denildi.Bazı ülkelerin politikacılarının, diğer konularda insan haklarına saygı konusundaki güçlü taleplerini her zaman vurgulamalarına rağmen iki BM İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörünün çok net açıklamalarını büyük ölçüde dikkate almamasının çok daha üzücü olduğu kaydedildi.Siyasi müdahalenin Olimpik Hareketin birliğini güçlendirdiğini kaydeden IOC, “Tüm ilgili taraflar bir kez daha net bir şekilde şunu ortaya koydu: hükümetler hangi sporcunun hangi müsabakalarda yarışabileceğine karar veremez. Bu, bildiğimiz şekliyle uluslararası sporun sonu olacak. Olimpik Hareketin tüm paydaşları bu konuda çok endişeli” vurgusu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230707/baglantisizlar-hareketi-siyasi-acidan-tarafsiz-olimpiyatlar-bekliyoruz-1073286778.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103206/36/1032063697_214:0:3545:2498_1920x0_80_0_0_fec224f6ab18742792b0d4c3694ec82f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya, çifte standart
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya, çifte standart
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Avrupa'ya Rus atletler konusunda ‘çifte standart’ suçlaması
Abone ol
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), bazı Avrupa ülkelerinin, Rus atletlerin uluslararası yarışmalara katılmasına izin verme konusunda ‘çifte standart’ uygulaması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
IOC’un açıklamasında, “Bazı hükümetlerin Olimpik Hareket’teki çoğunluğun görüşüne ve diğer ülkelerden talep ettikleri ve Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği’nin sayısız konuşmasında ve kararında övdükleri sporun özerkliğine saygı duymak istememesini görmek üzücü” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Ne yazık ki bu hükümetler, istişareler sırasında karşılaştığımız çifte standartlar meselesini çözmüyor. Ülkeleri, diğer 70 savaş, silahlı çatışma ve krizin içinde yer alan sporculara yönelik tutumlarıyla ilgili onlardan tek bir yorum görmedik” denildi.
Bazı ülkelerin politikacılarının, diğer konularda insan haklarına saygı konusundaki güçlü taleplerini her zaman vurgulamalarına rağmen iki BM İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörünün çok net açıklamalarını büyük ölçüde dikkate almamasının çok daha üzücü olduğu kaydedildi.
Siyasi müdahalenin Olimpik Hareketin birliğini güçlendirdiğini kaydeden IOC, “Tüm ilgili taraflar bir kez daha net bir şekilde şunu ortaya koydu: hükümetler hangi sporcunun hangi müsabakalarda yarışabileceğine karar veremez. Bu, bildiğimiz şekliyle uluslararası sporun sonu olacak. Olimpik Hareketin tüm paydaşları bu konuda çok endişeli” vurgusu yapıldı.