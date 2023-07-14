https://sputniknews.com.tr/20230714/uefadan-trabzonspor-basaksehir-ve-konyaspora-para-cezasi-1073546218.html

UEFA'dan Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor'a para cezası

UEFA'dan Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor'a para cezası

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Finansal Fair-Play kurallarına uymayan Trabzonspor'a 2 milyon euro, Başakşehir'e 400 bin euro, Konyaspor'a ise 100 bin euro... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T16:47+0300

2023-07-14T16:47+0300

2023-07-14T16:47+0300

spor

uefa

trabzonspor

başakşehir

konyaspor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069877026_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e46c3c95f5da9764c6b3c46136f11a1f.jpg

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Finansal Fair-Play kurallarına uyan takımları ve uymayan takımlara yapılan yaptırımları açıkladı. UEFA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk temsilcileri Trabzonspor'a 2 milyon euro, Başakşehir'e 400 bin euro, Konyaspor'a ise 100 bin euro'luk para cezası verildiği belirtildi. Açıklamada Trabzonspor ile finansal sürdürülebilirlik anlaşması imzalandığı ve bordo-mavili ekibin 2 milyon euro'luk cezasının 300 bin euro'sunu zorunlu olarak ödeyeceği, kalan 1.7 milyon euro'nun ise uzlaşma şartlarına bağlı olarak kasasından çıkacağı kaydedildi.Öte yandan Beşiktaş, 2022 finansal yılında tüm FFP yapılandırma anlaşması şartlarına uydu.

https://sputniknews.com.tr/20230623/uefa-fenerbahce-ve-sivassporun-itirazlarini-reddetti-1072807405.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa, trabzonspor, başakşehir, konyaspor