https://sputniknews.com.tr/20230714/uefadan-trabzonspor-basaksehir-ve-konyaspora-para-cezasi-1073546218.html
UEFA'dan Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor'a para cezası
UEFA'dan Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor'a para cezası
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Finansal Fair-Play kurallarına uymayan Trabzonspor'a 2 milyon euro, Başakşehir'e 400 bin euro, Konyaspor'a ise 100 bin euro... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T16:47+0300
2023-07-14T16:47+0300
2023-07-14T16:47+0300
spor
uefa
trabzonspor
başakşehir
konyaspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069877026_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e46c3c95f5da9764c6b3c46136f11a1f.jpg
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Finansal Fair-Play kurallarına uyan takımları ve uymayan takımlara yapılan yaptırımları açıkladı. UEFA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk temsilcileri Trabzonspor'a 2 milyon euro, Başakşehir'e 400 bin euro, Konyaspor'a ise 100 bin euro'luk para cezası verildiği belirtildi. Açıklamada Trabzonspor ile finansal sürdürülebilirlik anlaşması imzalandığı ve bordo-mavili ekibin 2 milyon euro'luk cezasının 300 bin euro'sunu zorunlu olarak ödeyeceği, kalan 1.7 milyon euro'nun ise uzlaşma şartlarına bağlı olarak kasasından çıkacağı kaydedildi.Öte yandan Beşiktaş, 2022 finansal yılında tüm FFP yapılandırma anlaşması şartlarına uydu.
https://sputniknews.com.tr/20230623/uefa-fenerbahce-ve-sivassporun-itirazlarini-reddetti-1072807405.html
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069877026_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_40defb11b1ae59d13098aa99d01daea2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uefa, trabzonspor, başakşehir, konyaspor
uefa, trabzonspor, başakşehir, konyaspor
UEFA'dan Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor'a para cezası
Abone ol
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Finansal Fair-Play kurallarına uymayan Trabzonspor'a 2 milyon euro, Başakşehir'e 400 bin euro, Konyaspor'a ise 100 bin euro para cezası verdi.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Finansal Fair-Play kurallarına uyan takımları ve uymayan takımlara yapılan yaptırımları açıkladı.
UEFA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk temsilcileri Trabzonspor'a 2 milyon euro, Başakşehir'e 400 bin euro, Konyaspor'a ise 100 bin euro'luk para cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada Trabzonspor ile finansal sürdürülebilirlik anlaşması imzalandığı ve bordo-mavili ekibin 2 milyon euro'luk cezasının 300 bin euro'sunu zorunlu olarak ödeyeceği, kalan 1.7 milyon euro'nun ise uzlaşma şartlarına bağlı olarak kasasından çıkacağı kaydedildi.
Öte yandan Beşiktaş, 2022 finansal yılında tüm FFP yapılandırma anlaşması şartlarına uydu.