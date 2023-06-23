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UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un itirazlarını reddetti
UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un itirazlarını reddetti
UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un Avrupa kupaları maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezalara yaptığı itirazı reddetti. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T23:43+0300
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spor
uefa
fenerbahçe
sivasspor
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe kulübünün, 16 Mart'ta Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı aldığı 44 bin euro para ve bir sonraki Avrupa müsabakasında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edilmedi.Aynı tarihte Fiorentina ile yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında çıkan olaylar nedeniyle Sivasspor kulübüne verilen Avrupa kupalarında bir maç seyircisiz oynama cezası ise biri ertelemeli olmak üzere 2 maç olarak güncellendi. Sivasspor'un ertelemeli cezası, 2 yıllık süre içinde aynı olumsuz durumlar tekrarlandığı takdirde uygulanacak.
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uefa, fenerbahçe, sivasspor
uefa, fenerbahçe, sivasspor

UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un itirazlarını reddetti

23:43 23.06.2023
© AAUEFA - Logo
UEFA - Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
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UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un Avrupa kupaları maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezalara yaptığı itirazı reddetti.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe kulübünün, 16 Mart'ta Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı aldığı 44 bin euro para ve bir sonraki Avrupa müsabakasında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edilmedi.
Aynı tarihte Fiorentina ile yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında çıkan olaylar nedeniyle Sivasspor kulübüne verilen Avrupa kupalarında bir maç seyircisiz oynama cezası ise biri ertelemeli olmak üzere 2 maç olarak güncellendi. Sivasspor'un ertelemeli cezası, 2 yıllık süre içinde aynı olumsuz durumlar tekrarlandığı takdirde uygulanacak.
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