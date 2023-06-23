https://sputniknews.com.tr/20230623/uefa-fenerbahce-ve-sivassporun-itirazlarini-reddetti-1072807405.html

UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un itirazlarını reddetti

UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un itirazlarını reddetti

UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un Avrupa kupaları maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezalara yaptığı itirazı reddetti. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T23:43+0300

2023-06-23T23:43+0300

2023-06-23T23:43+0300

spor

uefa

fenerbahçe

sivasspor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0e/1061189531_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_261d0522c4ab97f531c3c24dc0258d1a.jpg

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe kulübünün, 16 Mart'ta Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı aldığı 44 bin euro para ve bir sonraki Avrupa müsabakasında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edilmedi.Aynı tarihte Fiorentina ile yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında çıkan olaylar nedeniyle Sivasspor kulübüne verilen Avrupa kupalarında bir maç seyircisiz oynama cezası ise biri ertelemeli olmak üzere 2 maç olarak güncellendi. Sivasspor'un ertelemeli cezası, 2 yıllık süre içinde aynı olumsuz durumlar tekrarlandığı takdirde uygulanacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa, fenerbahçe, sivasspor