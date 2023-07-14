https://sputniknews.com.tr/20230714/turkiye-ceyrek-finalde-yunanistana-maglup-oldu-1073524374.html

Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a mağlup oldu

Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a mağlup oldu

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a 87-61 mağlup oldu. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

fiba

türkiye

yunanistan

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Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, çeyrek finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu ay-yıldızlılar, 22-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Yunanistan, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve farkı açan Yunanistan, üçüncü periyodunu 63-47 önde geçtiği karşılaşmadan 87-61 galip ayrıldı.Türkiye, klasman maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak. Yunanistan ise aynı gün yarı finalde Fransa'nın karşısına çıkacak.

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