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Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a mağlup oldu
Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a mağlup oldu
FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a 87-61 mağlup oldu. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
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Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, çeyrek finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu ay-yıldızlılar, 22-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Yunanistan, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve farkı açan Yunanistan, üçüncü periyodunu 63-47 önde geçtiği karşılaşmadan 87-61 galip ayrıldı.Türkiye, klasman maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak. Yunanistan ise aynı gün yarı finalde Fransa'nın karşısına çıkacak.
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fiba, türkiye, yunanistan
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Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a mağlup oldu

01:05 14.07.2023
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basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AA
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FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a 87-61 mağlup oldu.
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, çeyrek finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.
Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu ay-yıldızlılar, 22-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Yunanistan, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.
İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve farkı açan Yunanistan, üçüncü periyodunu 63-47 önde geçtiği karşılaşmadan 87-61 galip ayrıldı.
Türkiye, klasman maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak. Yunanistan ise aynı gün yarı finalde Fransa'nın karşısına çıkacak.
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