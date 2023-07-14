https://sputniknews.com.tr/20230714/platformlar-hic-vakit-kaybetmemis-5-kisinin-oldugu-titan-denizaltisini-konu-alan-dizi-icin-basvuru-1073535373.html

Vakit kaybetmemişler: 5 kişinin öldüğü Titan denizaltısının dizisi için Titanic yönetmenine teklif

Vakit kaybetmemişler: 5 kişinin öldüğü Titan denizaltısının dizisi için Titanic yönetmenine teklif

'Titanic' filminin yönetmeni James Cameron'a, 5 kişinin ölümüne neden olan Titan denizaltısını konu alan bir dram dizisi yapması için teklif götürüldü. Başrol... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T13:00+0300

2023-07-14T13:00+0300

2023-07-14T13:14+0300

yaşam

titan

denizaltı

ölüm

james cameron

film

dizi

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18 Haziran 2023 tarihinde, OceanGate tarafından işletilen bir denizaltı olan Titan, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki uluslararası sularda yaklaşık 400 deniz mili açıklarında kaybolmuştu. 1912'de batan Titanik gemisinin enkazına ulaşmak için yola çıkan denizaltıdaki 5 kişi yaşamını yitirmişti. Olay, sosyal medyada birçok dizi-film platformunun hikayeyi konu alacağı söylentilerini beraberinde getirmişti. İngiliz The Sun gazetesi, 11 dalda Oscar ödülü kazanan 1997 yapımı 'Titanic' filminin yönetmeni James Cameron'a, Titan denizaltısındaki 5 kişinin ölümünü konu alan bir dizi yapması için bir yayın devinin başvuruda bulunduğunu aktardı. Gazeteye konuşan bir kaynak, "Titan felaketi şimdiden dünyanın en büyük yayıncılarından biri için büyük bir dizi olarak görülüyor. Böyle bir durumda James (Cameron) yönetmen koltuğu için ilk tercih olacaktır" dedi. Kaynak, "Titanik'in hikayesini o kadar şefkatle anlattı ki, bu görevi üstlenmesi bana gayet doğal bir adım gibi geliyor. Bu, aynı zamanda onun kalbine çok yakın bir konu. Titan'da bulunanların hikayesini konu almak büyük bir girişim olabilir fakat bu yapıma adanacak çok fazla zaman, para ve kaynak söz konusu" ifadelerini kullandı. Hollywood yıldızlarının da projede potansiyel başrol olarak görüldüğü bildirildi. Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi Oppenheimer'da başrol oynayacak olan Matt Damon'ın ilk tercih olacağı öne sürüldü. 33 kez Titanik'e dalış yaptıTitanik enkazına 33 kez dalış yapan David Cameron, Haziran ayında verdiği demeçte, iletişimin kopması ve denizaltının nerede olduğunun tespit edilememesinin ardından, "İlk aklıma gelen şey patlamaydı" demişti."Denizaltının okyanusun en dibinde oluğunu biliyordum. Denizaltını daha sonra tam dediğim yerde buldular" diyen Cameron, 1912 yılında batan Titanik ile Titan denizaltının kaybolması arasındaki benzerliğin 'korkunç bir ironi' olduğunu söylemişti. "Şimdi yine benzer bir kaza yaşandı. OceanGate uyarılmıştı" diyen Cameron, daha önce şirkete mektup yazdığını ve "Felakete sürükleniyorsunuz" dediğini aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/oceangate-ceosunun-titan-hakkindaki-urpertici-yorumlari-ortaya-cikti-1073306818.html

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