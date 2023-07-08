https://sputniknews.com.tr/20230708/oceangate-ceosunun-titan-hakkindaki-urpertici-yorumlari-ortaya-cikti-1073306818.html
OceanGate CEO'sunun Titan hakkındaki ürpertici yorumları ortaya çıktı
OceanGate CEO'sunun Titan hakkındaki ürpertici yorumları ortaya çıktı
Bir belgesel kameramanı, CEO'nun 'temel güvenlik' konusundaki 'laubali tavrının' test dalışı sırasında kendisini 'tedirgin' hissetmesine neden olduğunu söyledi 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T11:41+0300
2023-07-08T11:41+0300
2023-07-08T11:41+0300
oceangate
titan
titanik
kaza
denizaltı
stockton rush
yaşam
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OceanGate CEO'su Stockton Rush, kendisiyle birlikte test dalışı yapan bir kameramana göre Titan derin deniz aracındaki yolcuların muhtemel akıbetine ilişkin 'çok tuhaf' yorumlarda bulundu.Ünlü bir macera-belgesel programında da kameraman olarak çalışan Brian Weed, Insider'a konuştu ve Titanik görevinin 'öncüsü' olan bir görevde Rush'a katıldığını söyledi.Araçta geçirdiği anlardan sonra Weed, Rush'a Titan'ın acil bir durum yaşaması ve ana gemiden uzakta olması halinde ne olacağını sorduğunu anlatarak, "Eh, araçta 4 ya da 5 günlük oksijen var ve ben de 'Ya sizi bulamazlarsa?' dedim. Rush ise 'Eh, zaten öldün' dedi" ifadelerini kullandı. Weed "Bu, düşünülmesi çok garip bir şey gibi geldi ve okyanusun ortasında yaşam ya da ölüme karşı neredeyse nihilist bir tutum gibi görünüyordu" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.Kameraman, Rush'ın ne demek istediğini özetleyerek şunları aktardı:Weed, Rush'ın 'temel güvenlik' konusundaki 'laubali tavrının' kendisini 'tedirgin' hissettirdiğini söyledi ve şöyle ekledi:Titan derin deniz aracı, geçen ay okyanusun aşırı basınçları nedeniyle içe çökmüş ve 5 yolcusunun tamamı hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230706/oceangate-sirketi-titan-felaketinin-ardindan-tum-faaliyetlerini-durdurdu-1073259552.html
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oceangate , titan, titanik, kaza, denizaltı, stockton rush
OceanGate CEO'sunun Titan hakkındaki ürpertici yorumları ortaya çıktı
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Bir belgesel kameramanı, CEO'nun 'temel güvenlik' konusundaki 'laubali tavrının' test dalışı sırasında kendisini 'tedirgin' hissetmesine neden olduğunu söyledi
OceanGate CEO'su Stockton Rush, kendisiyle birlikte test dalışı yapan bir kameramana göre Titan derin deniz aracındaki yolcuların muhtemel akıbetine ilişkin 'çok tuhaf' yorumlarda bulundu.
Ünlü bir macera-belgesel programında da kameraman olarak çalışan Brian Weed, Insider'a konuştu ve Titanik görevinin 'öncüsü' olan bir görevde Rush'a katıldığını söyledi.
Araçta geçirdiği anlardan sonra Weed, Rush'a Titan'ın acil bir durum yaşaması ve ana gemiden uzakta olması halinde ne olacağını sorduğunu anlatarak, "Eh, araçta 4 ya da 5 günlük oksijen var ve ben de 'Ya sizi bulamazlarsa?' dedim. Rush ise 'Eh, zaten öldün' dedi" ifadelerini kullandı. Weed "Bu, düşünülmesi çok garip bir şey gibi geldi ve okyanusun ortasında yaşam ya da ölüme karşı neredeyse nihilist bir tutum gibi görünüyordu" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.
Kameraman, Rush'ın ne demek istediğini özetleyerek şunları aktardı:
"Eğer oradaysanız ve sizi o kadar gün içinde bulamazlarsa, zaten ölüvereceksiniz. Sizin için her şey bitmiş demektir, o halde deniz aracından kendi başınıza çıkamıyorsanız ne önemi var?"
Weed, Rush'ın 'temel güvenlik' konusundaki 'laubali tavrının' kendisini 'tedirgin' hissettirdiğini söyledi ve şöyle ekledi:
"Tüm bu dalış, beni o derin deniz aracıyla Titanik'in derinliklerine inme fikrine dair çok rahatsız etti."
Titan derin deniz aracı, geçen ay okyanusun aşırı basınçları nedeniyle içe çökmüş ve 5 yolcusunun tamamı hayatını kaybetmişti.