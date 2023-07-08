https://sputniknews.com.tr/20230708/oceangate-ceosunun-titan-hakkindaki-urpertici-yorumlari-ortaya-cikti-1073306818.html

OceanGate CEO'sunun Titan hakkındaki ürpertici yorumları ortaya çıktı

OceanGate CEO'sunun Titan hakkındaki ürpertici yorumları ortaya çıktı

Bir belgesel kameramanı, CEO'nun 'temel güvenlik' konusundaki 'laubali tavrının' test dalışı sırasında kendisini 'tedirgin' hissetmesine neden olduğunu söyledi 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T11:41+0300

2023-07-08T11:41+0300

2023-07-08T11:41+0300

oceangate

titan

titanik

kaza

denizaltı

stockton rush

yaşam

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OceanGate CEO'su Stockton Rush, kendisiyle birlikte test dalışı yapan bir kameramana göre Titan derin deniz aracındaki yolcuların muhtemel akıbetine ilişkin 'çok tuhaf' yorumlarda bulundu.Ünlü bir macera-belgesel programında da kameraman olarak çalışan Brian Weed, Insider'a konuştu ve Titanik görevinin 'öncüsü' olan bir görevde Rush'a katıldığını söyledi.Araçta geçirdiği anlardan sonra Weed, Rush'a Titan'ın acil bir durum yaşaması ve ana gemiden uzakta olması halinde ne olacağını sorduğunu anlatarak, "Eh, araçta 4 ya da 5 günlük oksijen var ve ben de 'Ya sizi bulamazlarsa?' dedim. Rush ise 'Eh, zaten öldün' dedi" ifadelerini kullandı. Weed "Bu, düşünülmesi çok garip bir şey gibi geldi ve okyanusun ortasında yaşam ya da ölüme karşı neredeyse nihilist bir tutum gibi görünüyordu" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.Kameraman, Rush'ın ne demek istediğini özetleyerek şunları aktardı:Weed, Rush'ın 'temel güvenlik' konusundaki 'laubali tavrının' kendisini 'tedirgin' hissettirdiğini söyledi ve şöyle ekledi:Titan derin deniz aracı, geçen ay okyanusun aşırı basınçları nedeniyle içe çökmüş ve 5 yolcusunun tamamı hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230706/oceangate-sirketi-titan-felaketinin-ardindan-tum-faaliyetlerini-durdurdu-1073259552.html

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oceangate , titan, titanik, kaza, denizaltı, stockton rush