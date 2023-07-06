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https://sputniknews.com.tr/20230706/oceangate-sirketi-titan-felaketinin-ardindan-tum-faaliyetlerini-durdurdu-1073259552.html
OceanGate şirketi, Titan felaketinin ardından tüm faaliyetlerini durdurdu
OceanGate şirketi, Titan felaketinin ardından tüm faaliyetlerini durdurdu
Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketi, tüm faaliyetlerini... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
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oceangate
titanik
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OceanGate'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, tüm keşif seferlerinin ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi.Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.
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oceangate , titanik, atlantik okyanusu

OceanGate şirketi, Titan felaketinin ardından tüm faaliyetlerini durdurdu

22:07 06.07.2023 (güncellendi: 22:08 06.07.2023)
© AA / Ahmet OkurEndüstri, araştırma ve keşif için denizaltı mürettebatlı dalgıç çözümler sunan OceanGate şirketi.
Endüstri, araştırma ve keşif için denizaltı mürettebatlı dalgıç çözümler sunan OceanGate şirketi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA / Ahmet Okur
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Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketi, tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
OceanGate'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, tüm keşif seferlerinin ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi.
Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.
Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.
ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.
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