https://sputniknews.com.tr/20230706/oceangate-sirketi-titan-felaketinin-ardindan-tum-faaliyetlerini-durdurdu-1073259552.html
OceanGate şirketi, Titan felaketinin ardından tüm faaliyetlerini durdurdu
OceanGate şirketi, Titan felaketinin ardından tüm faaliyetlerini durdurdu
Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketi, tüm faaliyetlerini... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T22:07+0300
2023-07-06T22:07+0300
2023-07-06T22:08+0300
yaşam
oceangate
titanik
atlantik okyanusu
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OceanGate'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, tüm keşif seferlerinin ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi.Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.
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oceangate , titanik, atlantik okyanusu
oceangate , titanik, atlantik okyanusu
OceanGate şirketi, Titan felaketinin ardından tüm faaliyetlerini durdurdu
22:07 06.07.2023 (güncellendi: 22:08 06.07.2023) Abone ol
Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketi, tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
OceanGate'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, tüm keşif seferlerinin ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi.
Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.
Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.
ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.