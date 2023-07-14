https://sputniknews.com.tr/20230714/meteoroloji-ve-akomdan-sicaklik-uyarisi-saat-araligi-verildi-1073525611.html

Meteoroloji ve AKOM'dan sıcaklık uyarısı: Saat aralığı verildi

Meteoroloji ve AKOM'dan sıcaklık uyarısı: Saat aralığı verildi

Meteoroloji 14 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Hava sıcaklığı bugün 45 dereceye... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T06:35+0300

2023-07-14T06:35+0300

2023-07-14T06:35+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının ülke genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor.AKOM'dan uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi.AKOM'dan dün yapılan açıklamada, hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 42°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 43°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CAz bulutluKASTAMONU °C, 34°CAz bulutluSİNOP °C, 29°CAz bulutluZONGULDAK °C, 32°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyorRİZE °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 32°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 32°CAz bulutluERZURUM °C, 28°CAz bulutluMALATYA °C, 36°CAz bulutluVAN °C, 29°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230713/meteorolojiden-sicak-hava-uyarisi-40-dereceyi-asti-1073486902.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu