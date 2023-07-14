https://sputniknews.com.tr/20230714/meteoroloji-ve-akomdan-sicaklik-uyarisi-saat-araligi-verildi-1073525611.html
Meteoroloji ve AKOM'dan sıcaklık uyarısı: Saat aralığı verildi
Meteoroloji ve AKOM'dan sıcaklık uyarısı: Saat aralığı verildi
Meteoroloji 14 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Hava sıcaklığı bugün 45 dereceye... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T06:35+0300
2023-07-14T06:35+0300
2023-07-14T06:35+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının ülke genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor.AKOM'dan uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi.AKOM'dan dün yapılan açıklamada, hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 42°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 43°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CAz bulutluKASTAMONU °C, 34°CAz bulutluSİNOP °C, 29°CAz bulutluZONGULDAK °C, 32°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyorRİZE °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 32°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 32°CAz bulutluERZURUM °C, 28°CAz bulutluMALATYA °C, 36°CAz bulutluVAN °C, 29°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji ve AKOM'dan sıcaklık uyarısı: Saat aralığı verildi
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Meteoroloji 14 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Hava sıcaklığı bugün 45 dereceye yaklaşırken AKOM da uyarıda bulundu. AKOM, vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor.
AKOM'dan uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi.
AKOM'dan dün yapılan açıklamada, hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 42°C
İSTANBUL °C, 35°C
KOCAELİ °C, 38°C
TEKİRDAĞ °C, 34°C
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
DENİZLİ °C, 41°C
İZMİR °C, 38°C
MUĞLA °C, 40°C
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 40°C
ANTALYA °C, 43°C
ISPARTA °C, 35°C
MERSİN °C, 36°C
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
ESKİŞEHİR °C, 37°C
KAYSERİ °C, 32°C
KONYA °C, 34°C
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
KASTAMONU °C, 34°C
SİNOP °C, 29°C
ZONGULDAK °C, 32°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
RİZE °C, 29°C
SAMSUN °C, 30°C
TOKAT °C, 32°C
TRABZON °C, 28°C
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 32°C
ERZURUM °C, 28°C
MALATYA °C, 36°C
VAN °C, 29°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
GAZİANTEP °C, 40°C
MARDİN °C, 39°C
ŞANLIURFA °C, 42°C
DENİZLERDE HAVA