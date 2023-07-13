https://sputniknews.com.tr/20230713/meteorolojiden-sicak-hava-uyarisi-40-dereceyi-asti-1073486902.html

Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı: 40 dereceyi aştı

Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı: 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıkları 4 derece artacak. Uzmanlar... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T06:24+0300

2023-07-13T06:24+0300

2023-07-13T06:24+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, ülke genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor.Rüzgarın kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutluKASTAMONU °C, 30°CAz bulutluSİNOP °C, 27°CAz bulutluZONGULDAK °C, 30°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyorRİZE °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 31°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 29°CAz bulutluERZURUM °C, 26°CAz bulutluMALATYA °C, 34°CAz bulutluVAN °C, 29°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230712/yagislar-bitti-meteorolojiden-yuksek-sicaklik-uyarisi-4-derece-artacak-1073446622.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu