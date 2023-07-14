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Londra Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan 8 günlük greve gidecek
Londra Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan 8 günlük greve gidecek
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan, ücret anlaşmazlığı nedeniyle 8 günlük greve gidecek. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
ingiltere
gatwick havalimanı
grev
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uçuş
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Çalışanları temsil eden Unite sendikasının açıklamasına göre, büyük hava yolu şirketlerinin check-in, yer ve bagaj hizmetleri gibi faaliyetlerini yürüten ASC, Menzies Aviation, GGS ve DHL Services Ltd. şirketlerinde çalışanlar, ocak ayından beri devam eden görüşmelerdeki taleplerinin karşılanmaması üzerine grev kararı aldı.Havalimanındaki 950 çalışan, ilk olarak 28 Temmuz-1 Ağustos'ta, 4 gün greve gidecek. Grevlerin ikinci kısmı ise 4 Ağustos-8 Ağustos'ta olacak.Grevler nedeniyle havalimanındaki uçuşlarda aksaklık, erteleme veya iptaller kaçınılmaz olarak görülürken, British Airways, Easyjet, Ryanair, TUI, Westjet and Wizz hava yolları grevlerden etkilenecek.Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, Gatwick'teki üyelerinin zorlu roller üstlendiğini ve havalimanındaki faaliyetlerin devamlılığını sağladıklarını belirterek, "Havalimanındaki bu düşük ücret sorununu ortadan kaldırmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.Unite Bölge Sorumlusu Dominic Rothwell ise grevlerin havalimanındaki operasyonlarda kaçınılmaz şekilde erteleme, aksaklık ve iptallere yol açacağını aktararak, "Bu anlaşmazlığı, tamamen şirketler ortaya çıkardı. Üyelerimize adil bir maaş teklifinde bulunmak için her türlü fırsat vardı ama bunu yapmamayı tercih ettiler" değerlendirmesinde bulundu.Gatwick Havalimanı sözcüsünün de uçuşların planlandığı gibi yapılmasını sağlamak için hava yolu şirketlerini destekleyeceği kaydedildi.Easyjet, bu hafta başında yaptığı açıklamada, temmuz, ağustos ve eylül aylarında Gatwick Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 1700 uçuşun iptal edilmesinin kararlaştırıldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230713/hollywoodda-toplu-sozlesme-pazarligi-anlasmazlikla-bitti-aktorler-grev-karari-oylamasina-gidiyor-1073499932.html
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ingiltere, gatwick havalimanı, grev, sendika, uçuş
ingiltere, gatwick havalimanı, grev, sendika, uçuş

Londra Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan 8 günlük greve gidecek

14:17 14.07.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLGatwick Havalimanı
Gatwick Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan, ücret anlaşmazlığı nedeniyle 8 günlük greve gidecek.
Çalışanları temsil eden Unite sendikasının açıklamasına göre, büyük hava yolu şirketlerinin check-in, yer ve bagaj hizmetleri gibi faaliyetlerini yürüten ASC, Menzies Aviation, GGS ve DHL Services Ltd. şirketlerinde çalışanlar, ocak ayından beri devam eden görüşmelerdeki taleplerinin karşılanmaması üzerine grev kararı aldı.
Havalimanındaki 950 çalışan, ilk olarak 28 Temmuz-1 Ağustos'ta, 4 gün greve gidecek. Grevlerin ikinci kısmı ise 4 Ağustos-8 Ağustos'ta olacak.
Grevler nedeniyle havalimanındaki uçuşlarda aksaklık, erteleme veya iptaller kaçınılmaz olarak görülürken, British Airways, Easyjet, Ryanair, TUI, Westjet and Wizz hava yolları grevlerden etkilenecek.
Hollywood grevde: ABD'de Amerikan Senaristler Birliği'ne (Writers Guild of America/WGA) üye sinema ve televizyon yazarlarının grevine destek veren Sinema Oyuncuları Sendikası (Screen Actors Guild/SAG-AFTRA) üyeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
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Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, Gatwick'teki üyelerinin zorlu roller üstlendiğini ve havalimanındaki faaliyetlerin devamlılığını sağladıklarını belirterek, "Havalimanındaki bu düşük ücret sorununu ortadan kaldırmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.
Unite Bölge Sorumlusu Dominic Rothwell ise grevlerin havalimanındaki operasyonlarda kaçınılmaz şekilde erteleme, aksaklık ve iptallere yol açacağını aktararak, "Bu anlaşmazlığı, tamamen şirketler ortaya çıkardı. Üyelerimize adil bir maaş teklifinde bulunmak için her türlü fırsat vardı ama bunu yapmamayı tercih ettiler" değerlendirmesinde bulundu.
Gatwick Havalimanı sözcüsünün de uçuşların planlandığı gibi yapılmasını sağlamak için hava yolu şirketlerini destekleyeceği kaydedildi.
Easyjet, bu hafta başında yaptığı açıklamada, temmuz, ağustos ve eylül aylarında Gatwick Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 1700 uçuşun iptal edilmesinin kararlaştırıldığını duyurmuştu.
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