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İtalya'da aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı kentlerde 'kırmızı' alarm verildi
İtalya'da aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı kentlerde 'kırmızı' alarm verildi
İtalya’da hava sıcaklıklarının hafta sonu rekor seviyelere ulaşabileceği tahminleri doğrultusunda yarın için 15, pazar günü için ise 16 kentte 'kırmızı' alarm... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T22:25+0300
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yaşam
sıcak hava
italya
rekor
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede hafta başından beri etkili olan aşırı sıcak havanın, meteorolojik veriler doğrultusunda hafta sonu etkisini daha da artıracağına dikkat çekildi.Açıklamada, cumartesi günü için 15 ve pazar günü için 16 kentte 'kırmızı' alarm verildiği bildirildi.'Kırmızı' kodla alarm verilen kentler arasında başkent Roma'nın yanı sıra Bolonya, Floransa, Katanya, Kampobasso, Bari, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Viterbo, Cagliari, Civitavecchia ve Messina yer alırken, pazar günü için bu kentlere Palermo'nun da eklendiği kaydedildi.Açıklamada, aşırı sıcakların sadece yaşlılar, klinik açıdan savunmasız kişiler ve çocuklar için değil tüm halk için bir tehdit oluşturduğunun altı çizildi.Haberde, hafta sonu boyunca hava sıcaklıklarının ortalamanın 12 derece üzerinde seyredeceği bilgisi paylaşıldı.Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyorAşırı sıcakların etkisini gösterdiği Roma’da da gün içerisinde tarihi kenti gezmeye gelen turistlerin ve işlerine gidip gelen Romalıların, sıcak hava nedeniyle zorlandığı görüldü.Roma'da hava sıcaklıklarının yarın 37 derece olacağı, 18 Temmuz Salı günü ise 43 dereceye ulaşarak rekor kırmasının beklendiği de basına yansıdı.Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) dün açıkladığı verilere göre, Avrupa'nın bu haftadan itibaren bunaltıcı sıcakların etkisine girmesi beklenirken, İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.Bu arada Nature Medicine dergisinin hafta başında yayımladığı çalışmasında, İtalya’da 2022 yazında aşırı sıcaklar nedeniyle tahmini olarak 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230714/avrupadaki-sicak-hava-dalgasi-ingilterede-kuvvetli-ruzgar-ve-siddetli-yagmura-yol-aciyor-1073545830.html
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sıcak hava, italya, rekor, alarm
sıcak hava, italya, rekor, alarm

İtalya'da aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı kentlerde 'kırmızı' alarm verildi

22:25 14.07.2023
© Sputnik / Джузеппе Маффиа / Multimedya arşivine gidinİtalya - kadın - Roma - yaz - sıcak hava
İtalya - kadın - Roma - yaz - sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© Sputnik / Джузеппе Маффиа
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İtalya’da hava sıcaklıklarının hafta sonu rekor seviyelere ulaşabileceği tahminleri doğrultusunda yarın için 15, pazar günü için ise 16 kentte 'kırmızı' alarm verildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede hafta başından beri etkili olan aşırı sıcak havanın, meteorolojik veriler doğrultusunda hafta sonu etkisini daha da artıracağına dikkat çekildi.
Açıklamada, cumartesi günü için 15 ve pazar günü için 16 kentte 'kırmızı' alarm verildiği bildirildi.
'Kırmızı' kodla alarm verilen kentler arasında başkent Roma'nın yanı sıra Bolonya, Floransa, Katanya, Kampobasso, Bari, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Viterbo, Cagliari, Civitavecchia ve Messina yer alırken, pazar günü için bu kentlere Palermo'nun da eklendiği kaydedildi.
Açıklamada, aşırı sıcakların sadece yaşlılar, klinik açıdan savunmasız kişiler ve çocuklar için değil tüm halk için bir tehdit oluşturduğunun altı çizildi.
Haberde, hafta sonu boyunca hava sıcaklıklarının ortalamanın 12 derece üzerinde seyredeceği bilgisi paylaşıldı.

Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor

Aşırı sıcakların etkisini gösterdiği Roma’da da gün içerisinde tarihi kenti gezmeye gelen turistlerin ve işlerine gidip gelen Romalıların, sıcak hava nedeniyle zorlandığı görüldü.
Roma'da hava sıcaklıklarının yarın 37 derece olacağı, 18 Temmuz Salı günü ise 43 dereceye ulaşarak rekor kırmasının beklendiği de basına yansıdı.
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) dün açıkladığı verilere göre, Avrupa'nın bu haftadan itibaren bunaltıcı sıcakların etkisine girmesi beklenirken, İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bu arada Nature Medicine dergisinin hafta başında yayımladığı çalışmasında, İtalya’da 2022 yazında aşırı sıcaklar nedeniyle tahmini olarak 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Avrupa'daki sıcak hava dalgasının düşük basınç sistemlerini Birleşik Krallık'a yönlendirdiği, bu durumun ülke genelinde mevsim normallerinin dışında kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmura yol açacağı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
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Avrupa'daki sıcak hava dalgası İngiltere'de kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmura yol açıyor
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