Avrupa'daki sıcak hava dalgası İngiltere'de kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmura yol açıyor

"Rüzgarın hızının bir süreliğine saatte 35 ila 45 mil arasında seyretmesi, bazı bölgelerde saatte 50 mili aşma ihtimali çok yüksek. Yılın bu dönemleri için böyle şiddetli rüzgarlar alışılmadık gelişmeler ve açık alanda planlanan aktiviteler bu nedenle aksamaya uğrayabilir. Ayrıca, şiddetli yağmur, yollarda su birikintilerine ve zor sürüş koşullarına yol açabilir. Hava sıcaklıkları ise önümüzdeki günlerde rüzgar ve yağmurun etkisiyle ortalamaya yakın veya ortalamadan biraz daha serin olabilir."