https://sputniknews.com.tr/20230714/istanbulda-tarihi-eser-kacakciligi-el-yazmasi-incil-ve-tevrat-ele-gecirildi-1073534837.html

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı: El yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı: El yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu düşünülen, iki dinin kutsal kitabı ceylan derisinden yapılma el... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T12:09+0300

2023-07-14T12:09+0300

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incil

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istanbul

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Tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, bir dizi operasyona imza attı. Manevi ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturmalara göre, 13 Haziran ile 12 Temmuz tarihleri arasında Esenler, Esenyurt, Sancaktepe, Bağcılar, Sultangazi, Fatih, Kartal ve Ümraniye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.Baskın yapılan yerlerdeki aramalarda, erken Hristiyanlık dönemine ait olan, iki dinin kutsal kitabı ceylan derisinden yapılma el yazması Tevrat ve İncil ele geçirildi. 15. ve 16. yüzyıla ait olduğu varsayılan Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine ait üzerlerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan İncil ve İbranice yazılar bulunan Tevrat'ın paha biçilemez olduğu düşünülüyor. 5 kaçakçının yakalandığı operasyonlarda ayrıca geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerine tarihlendiği düşünülen halk folkloründe önemli yere sahip kaftanlar, subay kılıçları, sedef işlemeli tabanca ve kılıçlar da ele geçirildi. Tarihi ve manevi eserlere el konulurken, yakalanan 5 şüpheli hakkında 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan tahkikat başlatıldığı belirtildi. Kaçakçıların polisteki işlemleri devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230611/istanbulda-tarihi-eser-kacakcilarina-operasyon-1100-yillik-incil-ele-gecirildi-1072282570.html

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